Gründerluft und Bratenduft

Frankfurt (Oder) (MOZ) Restaurant, Frisörsalon, Barbiershop: An Ideen mangelt es vielen Zuwanderern in Frankfurt nicht. Dafür an Kenntnissen über Vorschriften und Finanzierungsmöglichkeiten. Mit einem dreitägigen Seminar unterstützt der Lotsendienst für Migranten Gründungswillige auf dem Weg in die Selbstständigkeit.

Um zu überzeugen, braucht es gar nicht viele Worte. Gebratene Hühnchen auf Reis mit Nüssen und Salat reichen völlig aus. Auf großen Tabletts präsentiert Hasan Almohammad Alibed am Freitag im Bolfrashaus seine Geschäftsidee. Denn, so erklärt der 34-Jährige, er sei kein Mann der großen Worte, er packe lieber an. In Frankfurt will der Syrer ein arabisches Restaurant eröffnen.

An ehrgeizigen Visionen, Ideen und Tatkraft mangelt es keinem der Teilnehmer des Seminars, das sie auf die Selbstständigkeit vorbereiten soll. Was fehlt, ist vielmehr das Wissen darüber, wie eine Firmengründung in Deutschland funktioniert.

Hinter der für Zuwanderer kostenfreien Unterstützung steht die gemeinnützige Social Impact GmbH. Die Agentur verwaltet Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds für den Lotsendienst für Migranten. Und finanziert darüber auch das dreitägige Seminar – Development Center genannt – in Frankfurt. Vor Ort im Bolfrashaus organisiert wiederum hat die Schulung Agnieszka Bollmann von der Bollmann&Partner Unternehmensberatung.

„Das größte Problem ist meist das Geld“, erklärt Elzbieta Barwinska-Hohenberger von Social Impact. Flüchtlinge mit einer befristeten Aufenthaltserlaubnis hätten es beispielsweise schwer, an Mikrokredite zu kommen. „Eine andere Schwierigkeit sind die Sprachkenntnisse, um Verwaltungsgänge zu erledigen oder Behördenbriefe zu verstehen.“ Mit ihrer Kollegin Julia Plotz berät sie in Potsdam, Cottbus, Frankfurt und Neuruppin Zuwanderer, die vor Startproblemen stehen. Die dreitägigen Schulungen sind häufig der erste große Schritt, um die Geschäftsidee weiterzuentwickeln. Auch wenn Elzbieta Barwinska-Hohenberger in individuellen Nachgesprächen dann nicht selten dazu raten muss, noch mit der Gründung zu warten.

Wer vermietet Gewerberäume? Gibt es viel Konkurrenz? Welche gesetzlichen Vorschriften sind zu beachten? Wie hoch ist der Mindestlohn? Und vor allem: Kann ich mit der Firma meinen Lebensunterhalt bestreiten? All diese und andere Fragen hat Agnieszka Bollmann an den ersten beiden Seminartagen mit den Seminarteilnehmern aus Syrien und Polen besprochen. Zum Abschluss sollen sie ihre Projekte präsentieren. „Manchmal hat man nur diese fünf Minuten Zeit, um Investoren oder Banken zu überzeugen“, sagt Agnieszka Bollmann.

Die Ideen sind ganz unterschiedlich. Hanadi Alsaleh etwa, die einzige Frau in der Runde, möchte einen Schönheits- und Frisörsalon in Frankfurt eröffnen, der auch Hochzeitskleider vermietet. „Ich habe zwölf Jahre Erfahrung“, wirbt sie und setzt dabei vor allem auf Kundinnen aus dem arabischen Kulturkreis. Osama Alsaman plant ein Café mit orientalischen Süßigkeiten. Ein mögliches Ladengeschäft mit 140 Quadratmetern Fläche in der Leipziger Straße hat er dafür bereits ins Auge gefasst. Mohammad Zakaria und Mouafak Alnesrin brauchen einige Hundert Quadratmeter mehr. Denn sie wollen neben Bekleidung auch gebrauchte und neue Möbelstücke verkaufen. Letztere sollen aus Ägypten importiert werden.

Sami Barro schwankt noch zwischen Schafzucht und Autowaschsalon. Mohamad Bro will kaputte Mobiltelefone der Frankfurter reparieren, und Adrian Makuchowski mit seinem Geschäftspartner Piotr Olszanowski Bärte pflegen und stutzen. In Frankfurt (Oder) sei dies eine Marktnische, erklärt der Mann aus Polen. „In Slubice gibt es einen Barbiershop. Dort wartet man aber einen Monat auf einen Termin“, sagt er und verweist zudem auf die Muslime, die es in Frankfurt gibt. Um die kulturellen Feinheiten und Unterschiede bei der Bartrasur besser kennenzulernen, machen beiden zurzeit sogar ein Praktikum in Berlin, erzählen sie.

Es weht reichlich Gründerluft durch den Seminarraum im Bolfrashaus an diesem Nachmittag. Dazu der Duft der Hähnchen, die Hasan Almohammad Alibed zubereitet hat. Der gelernte Koch hatte nördlich von Deir ez-Zor, einer vom Bürgerkrieg gebeutelten Stadt im Osten Syriens, ein eigenes Restaurant. 2016 floh er nach Deutschland, seit elf Monaten lebt er in Frankfurt. „Hier will ich neu anfangen. Und endlich wieder kochen.“