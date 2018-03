Türkische Zentren im Visier von Kurden

Ellen Hasenkamp, Stefan Kegel

Berlin (MOZ) Der türkisch-kurdische Konflikt in Nordsyrien wirkt sich offenbar stärker auf Deutschland aus als erwartet. Die Übergriffe auf türkische Einrichtungen – Moscheen, Restaurants, Geschäfte – haben in den ersten drei Monaten dieses Jahres drastisch zugenommen.

Zersplittertes Glas, auf dem Boden mehrere Brandsätze: Es ist mitten in der Nacht, als im baden-württembergischen Lauffen eine Moschee brennt. Der Imam und seine Frau, die dort gerade schlafen, entkommen mit knapper Not.

Der Vorfall vor anderthalb Wochen war nicht der letzte einer deutschlandweiten Serie solcher Anschläge in den vergangenen Monaten. Seit Anfang des Jahres ist die Zahl der Übergriffe auf türkische und muslimische Einrichtungen dem Bundesinnenministerium zufolge stark gestiegen. Wurden im ganzen vergangenen Jahr 13 Angriffe verzeichnet, waren es allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres 37. An zahlreichen Tatorten wurden Zettel gefunden mit Aufschriften wie „fight 4 Afrin“ (Kämpft um Afrin) oder „G. L. – Afrin“.

Aufgrund der hinterlassenen Hinweise gehen die deutschen Sicherheitsbehörden davon aus, dass es einen direkten Zusammenhang zum Einmarsch türkischer Truppen in Nordsyrien gibt. Seit dem 20. Januar geht die Regierung in Ankara dort mit der Operation „Olivenzweig“ gegen Kurden vor und begründet dies mit Angriffen der kurdischen YPG-Miliz auf türkisches Territorium. Allerdings ist umstritten, wie schwer diese Angriffe tatsächlich sind. In einigen deutschen Moscheen war öffentlich für einen Erfolg der „Olivenzweig“-Offensive gebetet worden, vor allem in jenen, die von der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (Ditib) betrieben werden.

Die Kurdischen Verbände in Deutschland verurteilten die Anschläge; die Muslimverbände reden eine mögliche Verbindung zur Offensive in Afrin klein. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek, betonte, die Anschlagserie habe „nichts mit einem türkisch-kurdischen Konflikt zu tun“. Dies sei ein deutsches Problem. „Wenn Moscheen brennen, dann brennt in erster Linie unser Land“, sagte er. Der Vorsitzende des Islamrates, Burhan Kesici, erklärte, viele Muslime hätten das Gefühl, dass sie der Politik egal seien.

Zu der von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erneuerten Debatte, wonach der Islam nicht zu Deutschland gehöre, auch wenn die Muslime ein Teil des Landes seien, sagte Mazyek am Dienstag, dies habe „viele muslimische Bürgerinnen und Bürger in diesem Land vor den Kopf gestoßen“. Gleichwohl erhielt Seehofer Rückendeckung von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Er sei verwundert über die Kritik an Seehofers Satz und verwies auf Umfragen, wonach 76 Prozent der Befragten in Deutschland Seehofer zustimmen.

Wie stark auch innerhalb der Türkei jenseits des Kurden-Konflikts die Spannungen wachsen, macht ein Bericht deutlich, der von den Vereinten Nationen am Dienstag vorgelegt wurde. Er kritisiert die Menschenrechtsverletzungen im Zuge des Ausnahmezustandes nach dem Putschversuch von 2016. Dem Bericht zufolge gab es Folter, Misshandlungen und willkürliche Festnahmen von Menschen, denen der türkische Staat eine Nähe zum Prediger Fethullah Gülen vorwirft. Ihn macht Präsident Recep Tayyip Erdogan für den versuchten Umsturz verantwortlich. Die Zahl der Festgenommenen – 160 000 – und der entlassenen Staatsbediensteten – 153 000 – nannte UN-Menschenrechtskommissar Zeid Ra’adAl Hussein „unglaublich“.

Zugleich verurteilte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Türkei am Dienstag wegen der unrechtmäßigen U-Haft für zwei türkische Journalisten nach dem Putschversuch. Obwohl das Oberste Gericht der Türkei ihre Freilassung angeordnet hatte, saßen sie auf Betreiben der Regierung weiter in Haft. Einer von ihnen wartet inzwischen im Hausarrest auf seinen Prozess, der andere wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Beide sollen nun 21 500 Euro Entschädigung erhalten.