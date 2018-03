Treppe, Kanu-Plätze, Fischpass

2017 erweiterter Strand „Unsal“ in Hangelsberg: Hier soll noch ein extra Aushubplatz für Kanus entstehen. © Foto: Manja Wilde

Bohlen und Kies: So könnte die Treppe zur Spree am Spree-Curry in Hangelsberg einmal aussehen. Bevor sie gebaut werden kann, muss aber zunächst das gefährdete Prallufer gesichert werden. © Foto: Wasserverband

Manja Wilde

Grünheide (MOZ) Erweiterung des „Unsal-Strandes“ um Kanu-Plätze, eine Treppe zum Wasser am Spree-Curry, Befestigung von 13 Krautungsplätzen entlang der Müggelspree – der Wasser- und Landschaftspflegeverband bereitet etliche Projekte vor. Im Ordnungsausschuss wurden sie vorgestellt.

Ein Trampelpfad führt hinter dem Imbiss Spree-Curry die Böschung zum Ufer hinunter. Verwitterte Hölzer säumen den Weg zum schmalen Strandstreifen. Die Gemeinde Grünheide möchte dort einen Wasserwanderrastplatz einrichten. Kanu-Fahrer sollen anlegen und an Land gehen können. Torsten Weidner, Geschäftsführer des Wasser- und Landschaftspflegeverbandes „Untere Spree“ (WLV), zeigte im Ordnungsausschuss, wie das umgesetzt werden könnte. Geplant sind eine Treppe mit vier mal acht Stufen, die Erneuerung der Holz-Palisaden zur Böschungssicherung, Holzpfähle zum Anbinden der Boote und die Platzierung von Findlingen. „Wir wollen alles naturnah mit Kies und Bohlen gestalten“, sagte Weidner.

Doch die Umsetzung hängt von einer anderen Maßnahme ab. „Das Prallufer am Spree-Curry ist extrem gefährdet, es könnte abbrechen“, erklärte er. Der Verband will es sichern. Die Planung sei beim Landesamt für Umwelt eingereicht. „Hoffentlich können wir das 2018 realisieren“, sagte Weidner.

Eine weitere Baustelle plant er einige Hundert Meter weiter, am „Unsal“. Der 2017 erweiterte Sandstrand soll um einen Liegeplatz für Kanus vergrößert werden. „Die Badegäste fühlen sich gestört, wenn die Wasserfahrzeuge am Badestrand liegen“, sagt Hangelsbergs Ortsvorsteher Peter Komann. Er trug die Bitte an den Verband heran. „Wir lassen uns das von der Gemeinde bezahlen“, betonte Weidner. Die Planung sei umfangreich gewesen, und nun müsse bei der „obersten Behörde“ angefragt werden, ob die Maßnahme als „Gewässerausbau“ gelte, erklärte er. Die Erweiterung der „Freizeitfläche Unsal“ umfasst auch einen Naturspielplatz, für den aktuell 30 000 Euro im Haushalt stehen, und die Umgestaltung der Parkflächen. Damit hat der WLV aber nichts zu tun.

Zu dessen Vorhaben zählt die Befestigung von 13 Krautentnahmeplätzen entlang der mehr als 30 Kilometer langen Müggelspree. 2005 sei begonnen worden, diese Plätze einzurichten. Ein Bagger muss darauf stehen können, um das Kraut aus dem Wasser zu holen. Das werde immer schwieriger, sagte Weidner. Er zeigte das Bild eines abgesackten Ufers am Entnahme-Platz bei Mönchwinkel. Befestigte Flächen, Pfahlreihen und Wasserbausteine sollen Abhilfe schaffen. Derzeit befinde man sich in Diskussion mit der Unteren Naturschutzbehörde. Aus finanziellen Gründen sei das Projekt ohnehin nur nach und nach umsetzbar.

Ferner will der Verband in den nächsten Jahren das Staubauwerk am Elsensee durch einen Fischpass ersetzen, Steinschwellen im Lichtenower Mühlenfließ „ökologisch durchgängig“ umbauen und die „schnurgerade Rinne“ des Zinndorfer Mühlenfließes naturnaher gestalten.

Auch auf die Probleme, die der Biber verursacht, wies Weidner hin. Von der Unteren Naturschutzbehörde liegt ihm nun aber die Genehmigung vor, die von den Nagern verursachten Verstopfungen von Durchlässen, Wehren und anderen Anlagen „grundsätzlich genehmigungsfrei“ entnehmen zu dürfen.