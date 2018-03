Tödlicher Unfall mit Uber

Igor Steinle

(MOZ) Der Unfall könnte der ganzen Branche schaden: Erstmals hat ein autonom fahrendes Auto eine Fußgängerin getötet. Eine Sicherheitsdebatte ist entbrannt.

Das Unglück, das sich am Sonntagabend in der US-Stadt Tempe ereignete, wirft Fragen auf. Erstmals ist ein Fußgänger durch ein selbstfahrendes Auto getötet worden. Nach Angaben der Polizei überquerte eine 49-jährige Frau die Fahrbahn außerhalb eines Fußgängerübergangs und wurde dabei von einem autonom fahrenden Volvo des Fahrdienst-Vermittlers Uber erfasst.

Eine ganze Branche fragt sich nun: Wieso haben die Sensoren des Wagens die Frau nicht bemerkt? Außerdem soll der Wagen mit 61 Stundenkilometern unterwegs gewesen sein. Die erlaubte Geschwindigkeit beträgt 56 Kilometer (35 Meilen) pro Stunde. Weshalb war das Auto schneller unterwegs? Es gibt zudem keine Hinweise, dass das Fahrzeug abbremste.

Das Fahrzeug im US-Bundesstaat Arizona befand sich auf Testfahrt und hatte einen Sicherheitsfahrer an Bord. Eigentlich sollen selbstfahrende Autos den Straßenverkehr sicherer machen. Der Wissenschaftler Siegfried Brockmann von der Unfallforschung der Versicherer (UDV) gibt zu bedenken, dass die Technologie des Autonomen Fahrens noch nicht ausgereift genug sei. So helfen die Assistenzsysteme, die schon heute in Autos verbaut sind, zwar zuverlässig, Unfälle zu vermeiden. „Sobald wir aber über die Systeme hinausgehen, haben wir ein Problem“, sagt er dieser Zeitung. Ein Branchenkenner der Unternehmensberatung Roland Berger erklärt zudem, dass vor allem bei schlechtem Wetter Sichtweite und Reflektionen noch Kopfschmerzen bereiten.

Zunächst sei allerdings die weitere Auswertung des Unfalls abzuwarten, mahnt Brockmann: Noch kann man nicht mit Sicherheit sagen, ob der Unfall nicht auch für einen Menschen unvermeidlich gewesen wäre. Erste Erkenntnisse legen dies nahe. Polizeichefin Sylvia Moir sagte dem „San Francisco Chronicle“, das Video einer Kamera des Uber-Wagens zeige, dass die Frau „direkt aus dem Schatten auf die Fahrbahn getreten“ sei. „Es ist klar, dass dieser Zusammenstoß in jedem Modus, ob autonom oder manuell, schwer zu verhindern gewesen wäre.“

Trotzdem wird der Unfall für Redebedarf über den Einzelfall hinaus sorgen. Sollte die Technologie nicht vor genau solchen Unfällen schützen? Eine Untersuchungskommission hat sich des Falls nun angenommen, die sich ansonsten bei Flugzeugunglücken und anderen bedeutenden Unfällen einschaltet, aus denen für das gesamte Verkehrssystem relevante Erkenntnisse folgen könnten.

Könnte der Vorfall auch die Entwicklung in Deutschland beeinflussen? Automobil-Experte Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen befürchtet genau das: „Das Autonome Fahren wird dadurch um fünf Jahre zurückgeworfen“, prophezeit er. Langwierige Sicherheitsdebatten würden nun beginnen. Dies sei ein Problem, da die Technologie eigentlich das Potenzial habe, Leben zu retten. SPD-Verkehrsexperte Sören Bartol warnt vor solchen Angstdebatten: „Solange die Technik noch nicht ausgereift ist hat Sicherheit hier höchste Priorität.“

Er rückt stattdessen das Unternehmen Uber in den Mittelpunkt: „Deren Selbstfahrende Autos sind schon bei Rot über Ampeln gedonnert“, sagt er. Auch Dudenhöffer beklagt, dass man bei Uber „mit Sicherheitsfragen nonchalant umgehe“. Die Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär, verteidigte die neue Technik nach dem tödlichen Unfall in den USA. „Wir messen jedem Unfall, der mit einem selbstfahrenden Fahrzeug geschieht, eine wesentliche höhere Beachtung bei als wenn das eben jetzt im Realverkehr mit Fahrern passiert“, sagte die CSU-Politikerin.