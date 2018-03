Personalstamm der Gemeindewehr stabil

Jörg Kühl

Rietz-Neuendorf (MOZ) Die gemeinsamen Maßnahmen der einzelnen Ortswehren und der Verwaltung der Gemeinde Rietz-Neuendorf zur Gestaltung der Jugendarbeit in den Feuerwehren sowie „die Durchführung sonstiger öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen“ haben nach Einschätzung von Bürgermeister Olaf Klempert in den letzten drei Jahren für eine erfolgreiche Tendenz in der Mitgliederentwicklung und Mitgliederstärke der Gemeindewehr geführt. Entgegen den allgemeinen landesweiten und bundesweiten Trends konnte die Gemeinde in den Jahren 2015, 2016 und 2017 ein Zugang im aktiven Dienst von insgesamt sechs Feuerwehrleuten verbuchen.

„Dies klingt wenig, ist aber im Licht der nun folgenden Zahlen zu würdigen“, so Klempert: Mit dem Zugang wurden der Todesfall von zwei Feuerwehrleuten, der Austritt von elf Feuerwehrleuten und der Eintritt von 26 Veteranen in die Alters- und Ehrenabteilung ausgeglichen. Auch im Bereich der Jugendfeuerwehren konnten die Zahlen der Mitglieder stabil zwischen 44 bis 46 Mitgliedern gehalten werden. Aus dem Bestand der Jugendfeuerwehr sind in den letzten drei Jahren acht Mitglieder in die aktive Wehr eingetreten. Bei weiteren 37 Mitgliedern, die der Wehr beigetreten sind handelt es sich um Neuzugänge, so der Bürgermeister auf der jüngsten Gemeindevertreterversammlung am Montag.