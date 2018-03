Zwei Hotels für bis zu 300 Gäste

Bernhard Schwiete

Bad saarow (MOZ) Der Investor Artprojekt hat seine Hotel-Pläne für Bad Saarow konkretisiert. Auf dem Gelände des ehemaligen Campingplatzes und des alten Neptunbades im Ortsteil Strand sollen gleich zwei neue Häuser entstehen. Vorgesehen ist, sie in die Fünf- und Vier-Sterne-Kategorie einordnen zu lassen. Für die Planung der Gebäude hat das Unternehmen aus Berlin einen international renommierten Architekten gewonnen – den Briten Sir David Chipperfield, der unter anderem den Wiederaufbau des Neuen Museums in Berlin konzipierte. Der Baubeginn auf dem insgesamt etwa 75 000 Quadratmeter großen Grundstück ist für nächstes Jahr geplant, die Fertigstellung für 2020. 150 Arbeitsplätze sollen entstehen. Das teilt Artprojekt auf seiner Internetseite mit.

Insgesamt bieten die Hotels laut der Ankündigung Platz für 300 Gäste. Zu der Anlage gehören fünf öffentliche Restaurants, außerdem ersetzt eine neue Marina die verfallene Steganlage am Campingplatz-Areal. In den Komplex integriert wird auch die Liegewiese des ehemaligen Neptun-Strandbades, die öffentlich zugänglich bleibt. In den Hotels will der Investor wechselnde Ausstellungen internationaler und Berliner Kunst zeigen. Auch in die Parkanlage wird Kunst integriert. Nachfragen zu Details wollte das Unternehmen unter Hinweis auf noch fehlende Abstimmungen mit Behörden nicht beantworten. In einer früheren Mitteilung von Artprojekt war von einer Investitionssumme von 80 Millionen Euro die Rede. Geschäftsführender Gesellschafter des Investors ist der Bad Saarower Thomas Hölzel. Artprojekt baut in Bad Saarow auch die Kurpark-Kolonnaden im Ortszentrum, die noch in diesem Jahr fertiggestellt werden sollen. ⇥(bs)