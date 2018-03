Putins deutsche Freunde

André Bochow, Matthias Puddig

Berlin (MOZ) Russland hat Wladimir Putin zum Präsidenten Russlands gewählt. Wahlbeobachter berichten von massiven Manipulationen. Aber das „Russland-Verständnis“ wächst hierzulande trotzdem.

Nicht alle widersprechen den OSZE-Wahlbeobachtern so vehement wie der AfD-Obmann im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, Petr Bystron. Die OSZE hält vor allem das Ausschalten von Putin-Konkurrenten vor der Wahl für undemokratisch. Bystron nannte dagegen im Deutschlandfunk den russischen Urnengang „eine absolut normale Wahl“. AfD-Parteivorsitzende Jörg Meuthen und Alexander Putin schickten Putin ein Glückwunschschreiben, in dem sie sich die „Rückkehr zu einer konstruktiven Normalität“ wünschen. Dazu gehöre auch, „die für beide Seiten schädlichen Sanktionen abzubauen“.

Das will die linke Bundestagsfraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht auch. Mit Anspielung auf Vorwürfe, der Kreml sorge in Großbritannien für Giftgasanschläge, meint Wagenknecht: „Statt Vorverurteilungen und immer absurderen Sanktionsforderungen muss das Sanktionsregime beendet werden.“

Wagenknechts Intimfeindin, Parteichefin Katja Kipping, hält da mehr Distanz. „Ob es einem gefällt oder nicht“, konstatiert Kipping wenig begeistert, „Putin sitzt sicher im Sattel. Umso weniger verständlich ist es, dass vonseiten der russischen Regierung nicht darauf verzichtet wurde, mögliche Kontrahenten zu schikanieren oder von der Wahl auszuschließen.“ Dietmar Bartsch, linker Ko-Fraktionschef im Bundestag, beschwert sich, dass den Linken Nähe zum Kreml unterstellt wird, Das hält er für einen Rückfall in die Zeiten des Kalten Krieges. „Wir sind nicht die Botschafter Putins“, sagt Bartsch. Im Übrigen erinnert er an Putins Rede 2001 im Bundestag. „Damals gab es Beifall von allen Fraktionen. Dass das Verhältnis zu Russland jetzt so viel schlechter ist, ist sicher nicht nur die Schuld des Kremls.“ Dass es auch bei den Sozialdemokraten viele mit großem Verständnis für die russischen Verhältnisse gibt, könnte demnächst Folgen haben. Der ukrainische Außenminister, Pavlo Klimkin, verlangt Sanktionen gegen Altkanzler Schröder, den er als Putins „weltweit wichtigsten Lobbyisten“ bezeichnet. Brandenburgs Ex-Ministerpräsident Matthias Platzeck will „Respekt“ für die russische Wahlentscheidung. Seit langem kämpft er gegen die Russland-Sanktionen. In diesem Kampf befindet er sich in der Gesellschaft aller ostdeutschen Ministerpräsidenten. Unabhängig von deren Parteibuch.