Schlaglicht auf das Schleusermilieu

Eingepfercht: 50 Iraker und ein Syrer wurden am 16. September 2017 auf einem Lkw entdeckt, als dieser an der A 12 bei Müllrose gestoppt wurde. © Foto: Bundespolizei

Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zwei Jahre und sechs Monate – so lange muss Oguz K. in Haft, der 50 Iraker auf einem Lkw nach Deutschland einschleuste. Auch wenn der Prozess gegen ihn noch viele Fragen offenlässt, wirft er doch ein Schlaglicht auf das skrupellose Schleusermilieu.

6000 bis 7000 Euro für jeden Erwachsenen und etwa die Hälfte für jedes Kind – so viel Geld mussten die 19 Männer, 14 Frauen, zehn Jungen und sieben Mädchen aus dem Irak an die Schleuser zahlen, damit sie im vergangenen Herbst aus ihrem kriegszerstörten Land nach Deutschland gebracht wurden. Bei wem dieses Geld landete, ist auch nach der Verurteilung des 46-jährigen Oguz K. unklar.

Der Mann aus Istanbul, dem man durchaus die Rolle des Familienvaters abnimmt, der als Fernfahrer selbst nur wenig verdient, habe „ganz am Ende einer hochkriminellen organisierten Bande“ gestanden. So beschreibt Richter Peter Wolff in seiner Urteilsbegründung den Angeklagten, den er zu zweieinhalb Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt hat.

Und wer weiß, vielleicht war es ja tatsächlich so, wie von K. behauptet, dass im September 2017 ein mit einer Pistole bewaffneter Unbekannter in seiner Istanbuler Wohnung stand. Der Mann soll Druck auf seine Familie ausgeübt haben, damit K. bei seiner nächsten Tour nach Europa Flüchtlinge mitnehmen sollte. „Im Unterschied zum Staatsanwalt nehmen wir Ihnen diese Drucksituation sogar ab“, sagt Richter Wolff auch im Namen der beiden Schöffinnen. Doch für die strafrechtliche Bewertung spiele dies nur eine untergeordnete Rolle, weil man von Menschen eben auch erwarten könne, „in Drucksituationen Widerstand zu leisten oder sich an die Behörden zu wenden“.

Fest steht auf jeden Fall, dass K. auf seiner am 13. September begonnenen Fahrt nach Schweden – wohin er Maschinenteile bringen sollte – einen Umweg über das rumänische Timisoara nahm. „Sie stellten dort ihren Lkw genau zu der von den Schleusern vorgegebenen nächtlichen Zeit auf einem Parkplatz ab“, beschreibt Wolff. Dort hätten dann jene 50 Flüchtlinge aus dem Irak, die zum Teil schon wochenlang über Bulgarien, Serbien und Rumänien unterwegs waren, sowie ein Syrer, dessen Rolle noch immer ungeklärt ist, den Lkw bestiegen.

Oguz K. bestreitet zwar, gewusst zu haben, welch hohe Zahl von Menschen zwischen den Maschinenteilen saß. „Letztlich war ihnen das auch egal“, wirft ihm der Richter vor, „sie wussten auf jeden Fall, dass es Menschen waren, deren Transport illegal war. Doch Sie schauten nicht einmal, wie es hinten auf der Ladefläche aussah, wo die Paletten mit schweren Maschinenteilen auf drei Ebenen gestapelt, aber nicht gesichert waren. Bei einer Gefahrenbremsung wären die Menschen eingequetscht worden.“ Der Jurist beschreibt die Situation so eindringlich, dass alle im Gerichtssaal Anwesenden sich für Sekunden auf der Ladefläche wähnen.

Die Tortur dauerte 24 Stunden, auf die Toilette gehen, war untersagt. Im Gegenteil: Die Flüchtlinge mussten die Notdurft in Plastikflaschen verrichten. Und während zwei Pausen, die der Fahrer für sich einlegte, mussten sie besonders still sein, damit außen niemand Verdacht schöpfte.

Ihre Entdeckung hatten die Menschen einer Streife der Bundespolizei zu verdanken, die sich am 16. September kurz vor zwei Uhr – einem Sonnabendmorgen – dazu entschloss, den türkischen Lkw bei Müllrose zu einer Kontrolle von der A 12 zu winken. Zunächst wollten sie ihren Ohren nicht trauen, als sie leise Stimmen aus dem Inneren vernahmen. Als noch schockierender beschrieben sie während des Prozesses den Moment, in dem der Fahrer den Lkw öffnen musste und sie plötzlich in 51 ängstliche Augenpaare schauten.

Oguz K. wurde in dieser Nacht verhaftet und sitzt seither in Untersuchungshaft. Auch der eine Syrer auf der Ladefläche wurde zunächst verdächtigt, Teil der Schleuserorganisation zu sein, später frei gelassen, inzwischen wird er aber wieder gegen ihn ermittelt. Mehr noch: 48 der 50 Iraker verschwanden schon tags darauf wieder aus der Aufnahmestelle in Eisenhüttenstadt, „weil wir sie ja nicht festhalten konnten“, wie es von den dortigen Verantwortlichen hieß. 40 davon stellten später in anderen deutschen Orten Asylanträge, von acht fehlt jede Spur.

Auch der Verdacht, dass Oguz K. bereits an einer ähnlichen Schleuserfahrt am 30. August 2017 beteiligt war, als die Bundespolizei 18 Iraker und zwei Iraner aufgriff, die in der Nähe der A 12 herumirrten, zerschlug sich während des Prozesses. Die Tatsache, dass der Türke während des Prozesses ein Geständnis ablegte, in dem er aber dabei blieb, selbst kein Geld für die Schleusung erhalten zu haben, wurde vom Gericht als strafmildernd gewertet. Dadurch konnte auf die Vernehmung weiterer Zeugen verzichtet werden. „Mit den zweieinhalb Jahren sind sie noch gut bedient“, sagt Richter Wolff. Die Kosten des Verfahrens trägt Oguz K.