Fluchtgeschichten im Miniformat

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Unter lebensbedrohlichen Bedingungen grub Joachim Rudolph 1962 einen 135 Meter langen Tunnel, durch den kurz nach dem Mauerbau 29 DDR-Bürger in den Westen flüchteten. Nun wird seine Geschichte in der Miniaturwelt von Little Big City erzählt.

Die Menschen, die da durch den Tunnel robben, sind gerade einmal daumengroß. Eine Frau hält angestrengt ihr Kleinkind vor der Brust, während sie über den lehmigen Boden kriecht. Auch Joachim Rudolph muss sich hinknien, um die neue, hinter Glas gerahmte Szene in der Modellstadt zu betrachten. „Da kommen natürlich die Erinnerungen wieder hoch“, sagt der Zeitzeuge.

Den Tunnel, der da für die Touristen-Show am Fuße des Fernsehturms im Maßstab 1:24 zusammengeschrumpft wurde, hat er vor 56 Jahren selbst gebaut. Es begann alles in einem Keller auf der Westseite der Bernauer Straße. „Wir haben den Estrichboden aufgemeißelt und erst einmal einen senkrechten Schacht für den Einstieg gegraben.“

Rudolph könnte stundenlang spannende Details erzählen. Der Unterhaltungskonzern Merlin Entertainments hat ihn eingeladen, um die neue Attraktion in der Mini-Welt einzuweihen. Zwischen Brandenburger Tor, Rosinenbombern und Kennedy-Rede am Schöneberger Rathaus haben die Modellbauer einen DDR-Plattenbau errichtet. Auf die Fassade werden nun vier spektakuläre Fluchtgeschichten projiziert. Das sogenannte 3D-Projektionsmapping funktioniert ähnlich wie die Lichtershows beim Festival of Lights, bei denen sich die Gebäude und Wahrzeichen in riesige Leinwände verwandeln.

Unter der Überschrift „Operation Freiheit“ wird auf dem Modell-Wohnhaus in kleinen Ausschnitten gezeigt, wie damals einzelne Menschen ihre Flucht vorbereiteten. Zwei Familien basteln am selbstgebauten Heißluftballon, mit dem sie über die Grenze entkommen. Jemand schwingt sich mit einem Seil von Haus zu Haus.

Von Fluchthelfer Burkhart Veigel, der mit gefälschten Pässen und in einem umgebauten Cadillac mehr als 600 Menschen die Flucht in den Westen ermöglichte, wurde eine sieben Zentimeter große Figur angefertigt. Auch seine Geschichte wird nun auf der Fassade in einem kurzen Spot eingespielt.

„Es ist unsere bisher aufwendigste Erweiterung“, sagt Little-Big-City-Chefin Anja Nitsch. An dem Mauerprojekt seien 20 Mitarbeiter über sechs Monate lang beschäftigt. „Wir möchten damit diesen mutigen Menschen, die auf so spektakuläre Weise für ihre Freiheit gekämpft haben, ein Denkmal setzen.“

Auch Fluchthelfer Joachim Rudolph musste sich seine Freiheit erst erarbeiten. 1938 in Meseritz im heutigen Polen geboren, flüchtete er mit seiner Familie zu Kriegsende vor den Russen. Seine Oma wurde schwer verletzt. Der Vater starb nach drei Wochen im Internierungslager. Rudolph wuchs danach in Ost-Berlin auf. Nach dem Abitur bekam er wegen „fehlenden politischen Engagements“ keinen Studienplatz. Er war gezwungen, den Umweg über eine Elektromontageschlosser-Lehre zu nehmen. Einen Monat nach dem Mauerbau watete er gemeinsam mit einem Freund vom brandenburgischen Schildow aus durch das Tegeler Fließ über die Grenzsperren nach West-Berlin. Dort nahm er sein Studium an der Technische Universität (TU) Berlin auf und schloss sich der Fluchthilfegruppe an. Die Tunnel-Idee ging auf zwei Italiener zurück, die ihrem ehemaligen Studienkollegen mit Frau und anderthalbjährigem Sohn von Ost nach West helfen wollten.

Für die 135 Meter unter der deutsch-deutschen Grenze brauchten die Tunnelbauer fast sechs Monate. „Wir haben zwei entscheidende Fehler gemacht“, weiß Rudolph heute. „Wir haben nicht tief genug gegraben und dazu auch noch abschüssig.“

So sei es unter einem Wohnhaus an der Bernauer Straße plötzlich feucht geworden. „Es fing an zu tropfen und plötzlich kam ein Wasserstrahl“, erinnert sich der Charlottenburger. Um alles abzupumpen, liehen sich die Helfer einen Schlauch von der Feuerwehr. „Natürlich ohne zu sagen, wofür.“ Doch es half nichts. „Wir dachten, der Tunnel ist gescheitert.“ Doch dann sei jemand auf die Idee gekommen, einen Bekannten bei den Westberliner Wasserbetrieben um Hilfe zu bitten. „Zeichnet mir die Stelle ein, ich schicke Euch einen Bautrupp“, habe dieser gesagt.

Am 14. und 15. September 1962 ist es endlich soweit: 29 Personen fliehen in zwei Nächten von Ost nach West. „Wie der erste Flüchtling in der Kellertür stand und seinem Studienfreund um den Hals fiel, werde ich nie vergessen“, sagt Rudolph.

Die Emotionen von damals könnten die Besucher in der Little Big City sicher schwer nachempfinden, glaubt der Zeitzeuge. In der Tourismus-Attraktion wird Geschichte in kurzen multimedialen Häppchen serviert. Per Knopfdruck lässt sich der Schlagbaum am nachgebauten Grenzübergang Checkpoint Charlie öffnen. Am Ende der 800 Jahre währenden Zeitreise durch Berlin können Besucher die Mauer mit einem roten Button zum Einsturz bringen.

Joachim Rudolph wird seine eigene Geschichte weiter ausführlich in Klassen und bei Zeitzeugengesprächen erzählen. „Ich wünsche mir, dass die Schüler darüber nachdenken, dass Menschen ihr Leben riskierten, um aus einem diktatorischen System zu fliehen. Sie sollen lernen, dass es wichtig ist, zur Wahl zu gehen und sein Kreuz bei einer demokratischen Partei zu machen.“

Little BIG City Berlin, Panoramastraße 1A, https://www.officiallittlebigcity.com/berlin