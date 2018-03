Alonso: Lewandowski sollte beim FC Bayern bleiben

dpa-infocom

Berlin (dpa) Der ehemalige Fußball-Profi Xabi Alonso hat seinem früheren Teamkollegen Robert Lewandowski einen Verbleib beim FC Bayern München ans Herz gelegt.

«Ich bin der Meinung, dass er bei Bayern am besten ?aufgehoben ist. Er macht jedes Jahr seine Tore, er kennt den Klub, die Liga, er gewinnt Titel», sagte Alonso in einem Interview der Online-Plattform «Sportbuzzer». Zuletzt hat es immer wieder Spekulationen über einen Wechsel zu Real Madrid gegeben. Beim deutschen Fußball-Rekordmeister hat Lewandowski allerdings noch einen Vertrag bis 2021.

Alonso äußerte sich auch zu den Problemen von Borussia Dortmund. «Sie ?haben viele Talente, viele gute Spieler in der Offensive. Aber was ihnen fehlt, sind Persönlichkeiten und ?Anführer. Am Ende braucht es immer einen Mix aus beidem», sagte der 36-jährige Spanier. «Ich glaube, wenn Dortmund das hinbekommt, ?werden sie auch wieder näher an Bayern heranrücken.»

Auch der frühere Weltklassestürmer Raúl verfolgt die Spekulationen um einen möglichen Wechsel von Lewandowski zu seinem Ex-Club. «Robert Lewandowski ist ein sehr guter Stürmer – aber Real Madrid hat Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale. Lewandowski ist für jeden Top-Klub eine Option, nicht nur für Real. Aber man muss auch sehen, dass er bereits bei einem der besten Klubs der Welt spielt», sagte der 40-Jährige dem Münchner «Merkur» in einem Interview.

Der Ex-Schalker traut dem FC Bayern zudem den Triumph in der Champions League zu. «Mit Jupp Heynckes können sie wieder mit viel Erfahrung in diesem Wettbewerb aufwarten. Der FC Bayern ist für jeden gefährlich. Mit Heynckes können sie den Titel holen», sagte Raul.