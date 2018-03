Pro Velten sieht Stadt auf dem Weg in die Diktatur

Roland Becker

Velten (MOZ) Veltens Politik kommt nicht zur Ruhe. Der Fraktion Pro Velten drohen aus einer gescheiterten Klage hohe finanzielle Forderungen. Und nach der Sitzung des Stadtparlaments am Donnerstag verschärft die Wählergemeinschaft den Ton. Pro Velten-Mitglied Axel Jakobeit schreibt auf der Homepage des Vereins von „schleichender Diktatur“ und zieht Parallelen zur DDR-Politik.

1 683,85 Euro will die Stadt Velten zu je einem Drittel vom Verein Pro Velten sowie von dessen Fraktionschef Marcel Siegert und dem ehemaligen Mitglied Petra Künzel (jetzt DUO) eintreiben. Die Forderungen resultieren aus einer vom Verwaltungsgericht Potsdam abgewiesenen Klage von 2014. Diese hatte Pro Velten eingereicht, obwohl die Kommunalaufsicht kein Versäumnis des Rathauses festgestellt hatte. Pro Velten hatte die Ansicht vertreten, dass Unterlagen zur Verabschiedung des städtischen Haushalts zu spät zugestellt worden seien.

Zwei Jahre später beschloss das Stadtparlament mehrheitlich, diese und weitere durch Rechtstreitigkeiten entstandenen Kosten von Pro Velten zurückzufordern. Für die Summe von 1 683,85 Euro besitzt die Stadt bereits einen vollstreckbaren Titel. Laut Rathaus hat Pro Velten diese Forderung trotz mehrmaliger Mahnung nicht beglichen. Jetzt wurde den Schuldern eine letzte Frist bis 7. April eingeräumt. Danach werde, so der mit dem Fall beauftragte Rathaus-Mitarbeiter Heiko Rüchel-Machler, beim Amtsgericht die Vollstreckung beantragt.

Darüber hinaus will die Stadt per Gerichtsbeschluss weitere durch Pro Veltens Klage entstandene Kosten von 3 808,29 Euro einfordern. Das Verwaltungsgericht wollte über diese Kostenfeststellungsklage eigentlich bis März entschieden haben. Doch daraus wird wegen des Ausscheidens des damit beauftragten Richters nichts, teilte Gerichtssprecher Ruben Langer mit. „Eine Terminzusage wäre zum jetzigen Zeitpunkt unseriös“, so Langer. Für Pro Velten könnte die Zahlung existenzielle Folgen haben. Das lässt sich daraus ablesen, dass Siegert dieser Zeitung mitteilte, Vollstreckungsschutz beantragt. Damit soll ein Schuldner gegen hartes Vorgehen eines Gläubigers geschützt werden, indem dieser durch zeitweiliges Aussetzen der Vollstreckung seine Existenz sichern kann.

Für Ärger sorgt in der Fraktion Pro Velten zudem, dass Siegert im Stadtparlament eine „Erklärung zur kommunalpolitischen Situation“ nicht verlesen durfte. Das Statement habe die „Verbesserung des Gesamtklimas bezweckt“, schreibt Jakobeit im Internet. Die von Siegert dieser Zeitung zur Verfügung gestellte Erklärung, in der er sich mit der Bildung der Zählgemeinschaft aus SPD, FWO, CDU und Linke auseinandersetzt, atmet jedoch ein anderes Klima. Darin ist unter anderem von Klüngel und moralischer Fragwürdigkeit die Rede. Jakobeit findet dafür noch drastischere Worte: „Aus Demokratie wird in Velten eine schleichende Diktatur“. Bezüglich der Zählgemeinschaft urteilt er: „Ich sehe das als moderne Diktatur im demokratischen Staat“ und empfiehlt der politischen Konkurrenz, „eine Petition zu starten, die das Ziel verfolgt, Velten als eigenständigen DDR-Staat anzuerkennen.“