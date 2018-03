Zusammenarbeit mit Spitzenkoch

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) 200 Hektar Spargel, 100 000 Besucher während der Saison im vorigen Jahr. Die Zahlen vom Spargelhof in Kremmen beeindrucken. Doch Stillstand wäre für ein wirtschaftlich arbeitendes Unternehmen tödlich. Deshalb wartet der Touristenmagnet, der am 29. März – auch ohne Spargel – in die Saison startet, mit einigen Neuerungen auf.

Eine davon trägt Schürze und Mütze in Weiß: Christian Haferkorn. Der 31-jährige Koch, der in Hohenbruch eine Kochschule mit Cateringservice betreibt, wird das Veranstaltungsprogramm mit eigenen Ideen bereichern, es „gastronomisch begleiten“, wie es Spargehofchef Malte Voigts ausdrückt. So soll Haferkorn vor allem in der Spargelscheune kochen. Die Idee entstand etwas aus der Not heraus, wie Haferkorn berichtet. Er habe in Hohenbruch Probleme mit dem Emissionsschutz. Weil noch nicht sicher sei, wie die Sache ausgeht, wollte er vorsorgen und wenigstens seine beliebten Genuss-Abende retten. In der Spargelscheune plant er so einen vietnamesischen und einen irischen Abend. Zudem wird er auf der Bluesnacht am 31. März im Scheunenviertel vertreten sein. „Ich statte die Scheune mit Getränken aus und werde den Holzbackofen für ein Speisenangebot nutzen“, so Haferkorn. Nur eines weiß er noch nicht: „Ich bin noch unschlüssig, wie ich die Heidelbeere verarbeiten werde.“ Der Spargelhof setzt auf Direktvermarktung von Spargel, Heidelbeeren, Kürbissen und Freilandgänsen. Der Zusammenarbeit mit Christian Haferkorn sieht Malte Voigts hoffnungsvoll entgegen. „Wir gucken, wie es angenommen wird, ich bin da aber optimistisch“, so Voigts.

Beate Gebauer vom Marketingteam weist nicht nur auf noch freie Mietgärten hin, sondern auch darauf, dass Gastronomie und Hofladen des Spargelhofs erstmals von Ostern bis Weihnachten durchgehend geöffnet sind. „Wir sind zwar kein Bio-Betrieb, aber bieten regionale Produkte an“, so Gebauer. Sie will die Leute sensibilisieren. „Sie sollen wissen, wo ihr Essen herkommt.“

50 Mitarbeiter arbeiten auf dem Hof, in der Spargelsaison sind es mit Erntehelfern und Service-Kräften 650. In der Woche nach Ostern sollen die Verkaufsstände für den Spargel aufgestellt werden – 150 an der Zahl.