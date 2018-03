Weg mit dem Winterstaub

Eva Loth

Niemegk (BRAWO) von Eva Loth

Niemegk. Im Frühjahr und im Herbst treffen sich die Niemegker in ihrer Kirche zur großen Putzaktion. Am vergangenen Sonnabend wurde nach der Winterpause alles für das Frühjahr hergerichtet. Im Winter finden Gottesdienste und Veranstaltungen im Gemeindehaus statt. Obwohl es da mitunter auch mächtig eng wird, wie kürzlich beim Auftritt der Gospelsinger. Jetzt steht Ostern vor der Tür und die Kirche muss vom Winterstaub befreit werden. Es wurde gefegt, gewischt und gesaugt. Besonderes Augenmerk wurde auf die Kirchenbänke gelegt, schließlich will jeder Kirchbesucher auf einem sauberen Platz sitzen. Auch der Altar wurde neu hergerichtet. Sieben Personen kümmerten sich um die Sauberkeit mit Lappen und Besen. Letzterer brauchte schon einen langen Stiel, um die Wände von Spinnweben zu befreien. "Normalerweise versorgt uns Pfarrer Geißler immer mit Kaffee und Kuchen", erzählt Roswitha Retzgen, "aber bei der Kälte haben wir uns entschieden, den Kaffee zu Hause zu trinken." Die nächsten Termine stehen auch schon an. Die katholische Gemeinde St.-Bonifazius mit Pfarrer Burkhardt Stegemann feiert mit der evangelischen Kirchengemeinde Niemegk am kommenden Freitag, dem 23. März bereits zum 7. Mal den Ökumenischen Kreuzweg in der Niemegker Kirche. Dazu werden wieder viele Gläubige und Gäste erwartet.