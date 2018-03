Erweiterung der 30er-Zone möglich

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Die Fraktionspitzen im Stadtparlament stehen dem Vorschlag des Landkreises Oberhavel zur Erweiterung der Tempo-30-Zone um die Mühlenstraße positiv gegenüber, nachdem die Verkehrsbehörde den Antrag auf ein Tempolimit zwischen 22 und 6 Uhr abgelehnt hatte.

„In der Diskussion wurde deutlich, dass eine 30er-Zone durch das Stoppen und Anfahren an den Einmündungen zur Mühlenstraße sicher auch den einen oder anderen Nachteil mit sich bringt. Dennoch wurde die Verwaltung einstimmig beauftragt, die Option des Landkreises auf die Möglichkeit der Anordnung einer 30er-Zone zu nutzen und einen entsprechenden Beschlussvorschlag vorzubereiten“, fasste Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) das Ergebnis zusammen. Zuvor seien ein paar Punkte mit der Verkehrsbehörde abzuklären, um nun endgültig eine Beschlussfassung zu erarbeiten. Geklärt werden müsse unter anderem, von wo bis wo genau die 30er-Zone gelten soll und wie mit der Einmündung des sogenannten Katzenganges schräg gegenüber der Marktstraße zu verfahren ist. Eine Verlängerung der Anhörungsfrist vom 21. März auf den 4. April wurde durch die Verwaltung beantragt. „Wir gehen davon aus, dass die Abstimmungen mit dem Landkreis kurzfristig erfolgen können“, so Dahlenburg am Dienstag.