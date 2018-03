Bürgermeister setzt Leiter des Bauhofes ab

Holger Rudolph

(MOZ) Enrico Lemm ist seit wenigen Tagen nicht mehr Leiter des Rheinsberger Bauhofs. Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) denkt schon über weitere Umstrukturierungen innerhalb der Verwaltung nach. Dabei geht es auch um die Stelle von Wirtschaftsreferent Thomas Lilienthal.

Lemm war seit gut zwei Jahren Bauhofleiter. Er arbeite zwar noch im Bauhof, sei aber nicht mehr leitend tätig, stellte Schwochow am Dienstag fest. Übergangsweise sei ein anderer Mitarbeiter mit der Leitung betraut worden, ehe es eine neue Lösung gibt. Schwochow machte für die Absetzung Lemms „arbeitsrechtliche Gründe“ verantwortlich. Mehr könne er nicht dazu sagen. Lemm hatte sich kürzlich bei Ausschusssitzungen dafür stark gemacht, dass die Kommune einen Holzhäcksler anschafft. Zu diesem Zeitpunkt schien das Verhältnis zum Bürgermeister noch harmonisch zu sein.

Am heutigen Mittwoch geht Schwochow mit Hauptamtsleiterin Corina Seefeld, Bauamtsleiter Daniel Hauke und Kämmerer Fred Hofmann in Klausur, um seine mehrfach angekündigten Vorstellungen vom Umbau der Verwaltung zu erläutern. Dabei wird es auch um Wirtschaftsreferent Lilienthal gehen, dessen Stelle Schwochow für überflüssig hält. Lilienthal müsse mit Konsequenzen rechnen. Laut Schwochow haben sich am Arbeitsplatz des seit Wochen erkrankten Lilienthal massenweise unbezahlte Rechnungen angehäuft. Allein die Strafzinsen beliefen sich auf 177 000 Euro.

Es könne sich durchaus zeigen, dass sich ein Teil der Strukturen in der Verwaltung bewährt hat, sagte der Bürgermeister. Doch die Effektivität müsse erhöht werden: „Ich möchte das Rathaus so aufstellen, wie eine Verwaltung im Jahr 2018 aussehen sollte.“ Er meine damit auch, dass zu viel mit Papier gearbeitet werde. Vieles könne besser und ressourcenschonender auf elektronischem Wege erledigt werden.

Effektiver zu gestalten sei zudem die Zusammenarbeit mit den Stadtverordneten. Es könne nicht sein, dass ein Abgeordneter reihenweise Fragen stellt und somit Sitzungen in die Länge zieht. Bislang waren vor allem Schwochows früherer Fraktionskollege Hans-Georg Rieger (BVB/Freie Wähler) und der Abgeordnete Schwochow selbst dafür bekannt, dass sie oft viele Fragen stellten. Der Bürgermeister will darüber hinaus in der Verwaltung ein Registrierungssystem für Anfragen sowie Bearbeitungsfristen einführen. Wenn man sich intern über die Veränderungen einig sei, werde das Ergebnis den Stadtverordneten präsentiert. Das kann aber einige Zeit in Anspruch nehmen. Schwochow: „Gründlichkeit geht auch hierbei vor Schnelligkeit.“