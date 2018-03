1400 Einwendungen gegen Hühnerstall

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Vertreter der Bürgerinitiative (BI) Contra Eierfabrik haben am Dienstag mehr als 1400 Einwendungen gegen die in Zehlendorf geplante Legehennenanlage an Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) überreicht.

„Wir sind froh, dass so viele Menschen ihren Protest deutlich gemacht haben“, sagte der stellvertretende BI-Vorsitzende Horst Jäkel. Laesicke, der zwei Waschkörbe und zwei Kisten voller Briefe entgegennahm, lobte den Einsatz der BI, die sich inzwischen bundesweite Aufmerksamkeit verschafft und eine Debatte über Gesetzesänderungen angestoßen habe.

Während mehrerer Werkstatttreffen wurden Argumente gegen die Anlage geliefert. Bei der Stadtverwaltung wurden etwas mehr als 30 Einwendungen direkt abgegeben. Die Möglichkeit dazu besteht bis Freitag auch bei der Kreisverwaltung und beim Landesumweltamt, das über die Genehmigung entscheidet.

Die Bürgerinitiative stellt sich auf eine jahrelange juristische Auseinandersetzung ein und hat dafür mit Rechtsanwalt Peter Kremer einen erfahrenen Experten für sich gewonnen. „Wir sammeln jetzt Spenden für bevorstehende Prozesse“, sagte Jäkel.