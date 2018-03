Preis für junge Umweltschützer

Burkhard Keeve

(MOZ) Seit 2012 wird alle zwei Jahre ein spezieller Preis ausgeschrieben, der sich ausschließlich an Kinder und Jugendliche richtet. Beim „Alfred-Hundrieser-Umwelt-Förderpreis“ des Landkreises Oberhavel stehen Ideen und Projekte im Fokus, die das Umweltbewusstsein schärfen oder Lösungsansätze für Probleme des Naturschutzes aufzeigen. Ab sofort kann sich beworben werden. Doch Eigenbewerbungen sind unzulässig. Die Auszeichnung ist mit bis zu 2 000 Euro dotiert. Eine Erhöhung mit Mitteln Dritter ist möglich, teilt der Landkreis mit.

Der Themenvielfalt sind dabei keine Grenzen gesetzt: Maßnahmen zum Schutz von Tieren und Pflanzen, Verbesserungskonzepte für Luft, Wasser, Boden, Wohngebiete oder ganze Landschaften – kurzum alles, was den Umweltschutz fördert. Selbst Projekte, die sich künstlerisch mit dem Thema befassen, können eingereicht werden.

Die Bewerbungsunterlagen sollen nicht mehr als zehn DIN-A4-Seiten umfassen, heißt es vom Landkreis. Eigenbewerbungen seien nicht zulässig. Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder und Jugendlichen, die sich im Umwelt- und Naturschutz engagieren – egal ob einzeln, im Klassenverband oder in anderen Gruppen. Die Bedingung: Sie müssen in Oberhavel wohnen oder dort eine Kinder- oder Bildungseinrichtung besuchen. Die Projekte müssen zudem in Oberhavel umgesetzt werden.⇥(bu)

Die Vorschläge können bis zum 30. Juni beim Landkreis Oberhavel, Adolf-Dechert-Straße 1, Oranienburg mit dem Vermerk „Umwelt-Förderpreis“ eingereicht werden. Näheres ist unter www.oberhavel.de/preise zu finden.