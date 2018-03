Mit Klassikern zum Saisonerfolg

Martin Risken

Mildenberg (MOZ) Bestens vorbereitet startet der Ziegeleipark Mildenberg an diesem Wochenende in die neue Saison, die eine Woche länger dauert als im vorigen Jahr. Mit dem Rückenwind aus dem Jubiläumsjahr 2017 erwarten Geschäftsführer Andreas Ernst und Betriebsleiter Roy Lepschies wieder eine gute Saison mit Zehntausenden Besuchern.

Dabei setzt der Ziegeleipark auf Bewährtes wie dem Märkischen Dampfspektakel, den Deutschen Dumpermeisterschaften und der Faszination Technik. Neu ist das für den 1. Mai geplante europäische Tanzfestival, das zeitgleich an 30 Orten in Europa nach einer festgelegten Choreografie und einer einheitlichen Musik stattfinden wird. Teilnehmer aus Stechlin, Neuruppin, Rheinsberg, Oranienburg und Zehdenick haben sich angemeldet, rund einhundert Tänzer werden die Choreografie einstudieren und am Tag der Arbeit um 15 Uhr den Tanz aufführen. Erster Saisonhöhepunkt ist aber der traditionelle Sparkassen-Cup, der am 25. April von 10 bis 13 Uhr zum 20. Mal ausgetragen wird. 624 Schüler von 45 Schulen aus Oberhavel haben sich zu dem Laufer-Ereignis angemeldet, bei dem diesmal modernste Videotechnik zum Einsatz kommen wird. Auf einer Großbildleinwand werden Bilder von den vorangegangenen Laufveranstaltungen gezeigt sowie Live-Bilder von der Strecke eingespielt.

Langfristig vorbereitet ist auch das Gastspiel des Mobilen Kinos Uckermark, das für den 30. Juni mit dem Multikulturellen Centrum Templin verabredet wurde. Welcher Film gezeigt wird, steht aber noch nicht fest. In den Sommerferien gibt es diesmal erstmalig Bienenkunden vom Imkerverein Zehdenick. Neben einer Wanderausstellung ist ein Aktionstag geplant. Die zwölfte Granseer Hochzeitsmesse findet erneut im Ziegeleipark Mildenberg statt, und zwar in diesem Jahr schon am 7. Oktober und damit eine Woche früher als 2017. Damit wird eine Überschneidung mit der Hochzeitsmesse auf Schloss Liebenberg verhindert, die eine Woche später stattfinden wird.

Noch stärker positionieren möchte sich der Ziegeleipark als Eventlocation für Hochzeiten und Betriebsfeiern. Darüber hinaus soll das Geschäftsfeld mit Gruppenreisen ausgebaut werden. Vergangenes Jahr gab es 316 Gruppenreisen mit mehr als 10 000 Gästen. Diese trugen mit dazu bei, dass es mit insgesamt knapp 54 000 Besuchern die dritterfolgreichste Saison in der 20-jährigen Geschichte des Museums wurde. An diesen Erfolg möchte man anknüpfen.