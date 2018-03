SPD will einen Kayserhafen bauen

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die SPD-Fraktion hat während einer Klausurtagung zehn Anträge für den kommenden Doppelhaushalt erarbeitet. Darin fordert sie auch Planungsmittel für die Entwicklung des Wassertourismus’ und einen weiteren Freizeithafen an der Havel.

Mit ehemaligen Hoheiten hat der Name der möglichen Anlegestelle nichts zu tun. Der Kayserhafen entstand einst für die Firma C. Wilhelm Kayser, Ahlemeyer & Co, die in Oranienburg ab 1906 eine Kupfer-, Blei- und Zinnhütte betrieb. Lastkähne sorgten für den Warentransport auf der Havel. Mit dem Neubau der Schleuse Friedenthal soll der durchgängige Schiffsverkehr vom Schloss in die Ruppiner Gewässer wieder möglich sein. Dann sei mit einer Zunahme des Schiffs- und Bootsverkehrs zu rechnen, sagt die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Judith Brandt. Aber schon heute sei im Schlosshafen oft kein Anlegeplatz mehr frei. Deshalb solle ein neuer Freizeithafen gebaut werden, damit Paddler und Bootsführer nicht an Oranienburg vorbei fahren.

Die Verwaltung soll beauftragt werden, Ideen zur Entwicklung des Wassertourismus’ zu liefern. Möglich sei eine Wegeverbindung nach Sachsenhausen. Dazu passend will die SPD in Glashütte, zwischen Friedrichsthal und Sachsenhausen einen Fußgängersteg realisieren und das frühere Biberfarmgelände an der Havel entwickeln, das als Fläche für Ausgleichspflanzungen vorgesehen ist, aber als solches noch nicht genutzt wird. Dazu sollen zunächst die Gebäudereste entfernt werden. Neben Pflanzungen seien auch Wege möglich, um das Areal an der Havel in einen „parkähnlichen Zustand“ zu bringen. „Das ist seit mehr als 15 Jahren eine vermüllte Brache. Es muss jetzt mal was passieren“, sagt der Fraktionsvorsitzende Dirk Blettermann. Ebenso soll die Entwicklung der so ausgewiesenen Ausgleichsfläche „Alte Wurstfabrik“ im Lehnitzer Wald vorangetrieben werden.

Auch die Strände am Grabowsee und Lehnitzsee sollen attraktiver werden. Dazu seien zwar bereits Haushaltsmittel für das Jahr 2021 vorgesehen, die Maßnahmen sollen aber vorgezogen werden. „Das Wasserspiel am Lehnitzsee und neue Bänke reichen nicht aus“, sagt Judith Brandt. Möglich seien umfangreiche Verschönerungen, zum Beispiel durch die Aufschüttung von Sand oder der Bau von Beachvolleyballplätzen. „Das sind unsere Filetstücke. Und die müssen schöner werden“, sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Burkhard Wilde. „Schneller schöne Strände“, soll der Antrag deshalb lauten.

Auch für den seit langer Zeit geforderten Radweg zwischen Germendorf und Schwante will sich die SPD stark machen. Die Planungsmittel sollen vorgezogen werden. Auch für den Bau einer Kita in Lehnitz will die SPD Planungsmittel bereitstellen. Da diese voraussichtlich in Lehnitz-Ost realisiert wird, fordert die Fraktion für das ehemalige Kasernengelände außerdem einen Aufstellungsbeschluss. Die Stadt müsse bei der derzeit vom Landkreis bestimmten Gestaltung beteiligt und informiert werden, sagte Blettermann. Derzeit sei die kommunale Mitsprache außer Kraft gesetzt. Auch der Ortsbeirat fordere eine Einbindung.

Wenn nur fünf ihrer zehn Forderungen umgesetzt werden könnten, sei das ein Erfolg, sagte Dirk Blettermann. Seine Partei stellt erstmals seit 1990 nicht den Bürgermeister. Immerhin müssten mindestens zehn Millionen Euro im künftigen Doppelhaushalt zusätzlich aufgebracht werden, wenn alle Forderungen der SPD umgesetzt würden.

Immerhin seien es Ausgaben für eine wachsende Stadt. Und die benötige ab dem kommenden Jahr, spätestens ab 2020 auch zusätzliches Personal. „Oranienburg ist um fast 10 000 Einwohner gewachsen. Aber in der Verwaltung hat sich nichts geändert“, erklärte Blettermann. In den Bereichen Bauen, Kita, Stadthof sowie für mehr Bürgerfreundlichkeit solle aufgestockt werden. Die Verwaltung soll dazu eigene Vorschläge machen, so die Forderung der SPD.