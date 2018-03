Vom Thüringer Becken ins Seenland

Sandra Jütte

Menz (MOZ) Netzwerken und Projekte vorantreiben – seit 2004 gehört das zu den täglichen Aufgaben von Dr. Mario Schrumpf. Als Leiter des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land muss er da oft diplomatisch sein, blickt aber auch auf Höhepunkte wie die Freigabe der Kyritz-Ruppiner Heide zurück.

Ausgerechnet sein Dienstjubiläum im Februar hat Mario Schrumpf aus Krankheitsgründen verpasst. Neben der nachgereichten Urkunde für 25 Jahre als Angestellter des Landes Brandenburg gab es einen freien Tag und ein Anschreiben. „In dem stand gleich die Belehrung, dass ich den zeitnah nehmen muss“, erzählt der 53-Jährige schmunzelnd. „So ist das eben im öffentlichen Dienst.“

Dafür arbeitet er als Leiter des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land seit Jahren in unmittelbarer Nachbarschaft zu der Region, die er schon als Kind „kennen und lieben gelernt hat“ und die heute sein Zuhause ist. Regelmäßig hat er mit seinen Eltern vier Wochen Urlaub in Lychen gemacht, berichtet er. Die Mecklenburgische Seenplatte war das Kontrastprogramm zum Thüringer Becken. Seine Wurzeln hat Mario Schrumpf in der Nähe von Erfurt, genauer in den Orten Groß- und Kleinneuhausen bei Kölleda. „Je ein Elternteil von mir kommt aus einem der beiden Orte“, erklärt er. Vermutlich hat der Mann mit den auffälligen Locken dem fruchtbaren Boden dort und der Erziehung der Eltern seine heutige Berufung zu verdanken: „Ich hatte als Kind schon früh mein eigenes Beet, in dem ich Salat oder Radieschen angebaut habe.“

Trotz Umzug der Familie nach Erfurt behält Mario Schrumpf sein Hobby bei und entscheidet sich nach dem Abitur für ein Gartenbau-Studium. Zunächst absolvierte er allerdings ein praktisches Jahr in der LPG Obstproduktion in Kindelbrück. Eine ganz andere Nummer als das heimische Beet. „Das war eine richtig intensive Großproduktion“, erinnert der 53-Jährige sich. Die Ernteperioden eines ganzen Jahres hat er dort erlebt. Gelagert wurden Obst und Gemüse in riesigen Lagerhallen, Pestizide gehörten zum Tagesgeschäft. „Mein Studienwunsch hat sich dadurch noch verstärkt, allerdings habe ich mir auch die Frage gestellt, ob man Landwirtschaft wirklich so betreiben muss“, sagt Schrumpf. Sein Interesse an Naturschutz, der Tier- und Pflanzenwelt ist geweckt. Auch erste betriebswirtschaftliche Erfahrungen nimmt er mit.

Das Diplom-Studium absolviert der junge Mann an der Humboldt-Universität Berlin. Blumen aus dem elterlichen Garten, die er am Wochenende vor der Erfurter Kaufhalle anbietet, sind ein guter Nebenverdienst. Nach vier Jahren ist die Zeit günstig, um ein Forschungsstudium anzuhängen. Mit dem Thema „Feldversuche mit Erdbeeren“ verdient Mario Schrumpf sich den Doktortitel der Agrarwissenschaften, den er heute vor seinem Namen tragen darf. Seine Promotion erfolgte fast zeitgleich zur Wende. Fluch und Segen zugleich: „Meine Frau und ich hatten eigentlich schon einen Job in Neubrandenburg sicher. Aber vier Wochen später gab es den Rat des Bezirkes nicht mehr“, berichtet er.

In den Westen möchte er nicht, arbeitet deshalb zunächst an der Uni weiter, bis sich für ihn eine einmalige Chance ergibt. Bewusst entscheidet er sich für eine der ersten ABM-Maßnahmen in der neu gegründeten Naturschutzstation Niederbarnim in Zepernick, wo er den Naturpark Barnim mit konzipieren und später auch mit aufbauen kann. „Da ging es viel um Zustimmungen aus der Politik“, erinnert der 53-Jährige sich.

Einiges darüber wie ein Naturparkleiter agiert lernt er zudem, als er danach als Landschaftsplaner unter dem früheren Grünen-Politiker Roland Resch im Naturpark Uckermärkische Seen arbeitet. „Da habe ich gemerkt, dass es wichtig ist, nicht nur an den Naturschutz zu denken, sondern auch gut vernetzt zu sein“, sagt Schrumpf.

Kontakte zu knüpfen und zu pflegen gehöre auch heute noch zu seinen Hauptaufgaben als Leiter des Stechliner Naturparks, der er am 1. April 2004 wurde. Zudem ginge es bei seiner täglichen Arbeit oft darum, Fördermittel zu beschaffen und die verschiedensten Projekte anzustoßen. In der Region von Fürstenberg bis Rheinsberg steckt für ihn viel Potenzial, das unterstützenswert ist, wie etwa die Arbeit der örtlichen Vereine. Eine Herausforderung sieht Schrumpf, der stets einen überlegten Eindruck macht, hingegen darin, dass der Ton heutzutage rauer ist und manche Menschen schneller laut werden. „Ich akzeptiere, dass Leute eine andere Meinung haben, aber bitte mit einer vernünftigen Streitkultur und Argumenten“, findet er.

Ein positives Beispiel für eine gut funktionierende Demokratie ist für ihn die Freigabe der Kyritz-Ruppiner Heide 2011. 17 Jahre hatten verschiedenste Bürgerinitiativen in vielen Orten friedlich dafür gekämpft, dass das Gebiet nicht mehr militärisch genutzt wird. „Als die Nachricht kam, war das für mich wie der Fall der Mauer“, sagt Mario Schrumpf. Obwohl er sich als Verwaltung eigentlich nicht positionieren durfte, hängte auch er ein Protestplakat an der Außenwand der Regionalwerkstatt auf. Noch heute ist es an der Stelle zu finden.

Und wenn er sich nicht gerade beruflich mit der Natur auseinandersetzt, könnte man ihn dennoch genau dort finden, denn Mario Schrumpf ist begeisterter Kanufahrer. Mit zwölf Jahren bekam er sein erstes Faltboot, mit 16 ging er alleine auf Paddeltour. Stolz berichtet der 53-Jährige auch, wie er kurz nach der Wende endlich die komplette Tour International Danubien ­– die längste Kanu- und Ruderwanderfahrt der Welt – absolvieren konnte und, dass er in guten Jahren an die 1 000 Kilometer pro Jahr im Paddelboot zurückgelegt hat.

Zudem entdeckte er vor ein paar Jahren das Wandern für sich. Auch der Gartenarbeit ist der Naturparkleiter treu geblieben: sie ist sein Ausgleich zur Büroarbeit. Im Sommer kann sich seine Familie mit dem angebauten Gemüse und den eigenen Kartoffeln sogar selbst versorgen. In Lychen, dort, wo die Liebe zu dieser Region begann.