20 Jahre Naturpark in Fotos

Simone Weber

Milow. Die 15 Großschutzgebiete in Brandenburg nehmen rund ein Drittel der Landesfläche ein. Unter den elf Naturparks ist der Naturpark Westhavelland mit 1.315 Quadratkilometern Fläche der mit Abstand größte. Er wurde, wie die meisten, Mitte/Ende der 1990er Jahre gegründet: am 11. Juni 1998. Von Anfang an mit begleitet hat diesen Prozess der Regionalverband Westhavelland des Naturschutzbunds Deutschland (NABU), der das Naturparkzentrum in Milow betreibt. Zum 20-jährigen Bestehen organisierte der NABU als seinen Beitrag zum Jubiläum eine Ausstellung mit Bildern des Rathenower Naturfotografen Günter Hübner. Am Freitagabend wurden sie im Gemeindezentrum Milow vorgestellt.

Der ehemalige Biologielehrer wohnt seit 1977 in Rathenow. Als begeisterter Vogelliebhaber findet Günter Hübner im Naturpark Westhavelland immer wieder viele, auch eher seltene Fotomotive. Aus zehntausenden Fotos, die ihm innerhalb der letzten 60 Jahre gelangen, hat er 38 ausgesucht, die im Naturpark entstanden. „Auch von Gudrun sind welche darunter. Ohne sie und ihre Unterstützung wäre vieles nicht möglich, so Hübner“ Seine Ehefrau, übrigens gelernte Fotografin, teilt die Begeisterung ihres Mannes für die Natur, die Ornithologie und das damit verbundene Reisen.

„Beider Fotos begeistern mich immer wieder. Diese wirklich beeindruckenden Fotos sind ein Zeitzeugnis“, sagte Naturpark-Mitarbeiter Peter Haase, der das Ehepaar schon seit sehr vielen Jahre durch die Zusammenarbeit mit ihnen im NABU kennt. „Die Öffentlichkeitsarbeit im Naturpark konzentriert sich in der Regel auf bestimmte Orte. Diese Ausstellung wird im gesamten Naturpark gezeigt.“

In einem Vortrag erinnerte Günter Hübner mit einigen Fotos an die feierliche Einweihung des Naturparks vor 20 Jahren. Danach entführte er die Gäste in die faszinierende Natur- und Tierwelt unserer Region. Im Naturpark Westhavelland kann man sogar dessen Wappentier, ein Kampfläufer (Schnepfenvogel), neben vielen anderen Arten beobachten. Zu den anderen Gästen und Bewohnern zählen auch zehntausende nordische Gänse während des Vogelzugs und tausende Graukraniche, ferner Vögel wie Großtrappe, Kiebitz, Bekassine, Uferschnepfe, Wachtelkönig, Schleiereule, Fischadler, Fluss- Trauerseeschwalben etc. sowie weitere Tierarten wie Biber, Fischotter, verschiedene Fledermausarten, Zauneidechse, Ringelnatter, Kreuzotter, Kammmolch und mehrere Froscharten, verschiedene Libellen und Großkäfer, wie den Großen Heldbock, und Schmetterlinge wie Bläulinge undSchwalbenschwanz.

In verschiedenen Biotopen kann man auch seltene Rote-Liste-Pflanzen wie den Lungen-Enzian, drei Knabenkraut-Orchideenarten oder die Wiesen-Schwertlilie entdecken. In Hübners Fotoausstellung kann man einige dieser Tier- und Pflanzenarten sehen, natürlich den Graukranich, Hübners Lieblingstier in der Region, niedliche Motive wie den elfköpfigen Fuchsnachwuchs, aber auch seltene Motive wie eine Gottesanbeterin oder drei junge Seeadler auf einem Horst bei Spaatz aus dem Jahr 2012. Einige der Motive spiegeln die verschiedenen Stimmungen des Naturparks zu unterschiedlichen Tageszeiten wider.

Die Foto-Wanderausstellung „20 Jahre Naturpark Westhavelland. 1998 - 2018“ ist ab 24. März zunächst für vier Wochen im Naturparkzentrum in Milow zu sehen. Danach wird sie in den acht im Naturpark liegenden Ämtern und Gemeinden gezeigt. Zur offiziellen Feier des Jubiläums lädt der Naturpark am 30. Juni zu einem öffentlichen Familienfest in das Arboretum Dreetz ein. ⇥(siw)