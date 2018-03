U-14-Team hat Nordost-Championat im Visier

Gorden Trettin

Angermünde (MOZ) Das männliche U-14-Team des VC Angermünde hat die Silbermedaille bei der Volleyball-Landesmeisterschaft gewonnen und sich dadurch für die Nordostdeutsche Meisterschaft qualifiziert.

Die sechs besten Teams des Landes Brandenburg spielten um die Plätze und die Teilnahme am Championat der Bundesländer Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Die VCA-Jugend musste ersatzgeschwächt in die Landeshauptstadt reisen. Ausgerechnet Kapitän Paul Garrecht war krankheitsbedingt nicht dabei - ohne ihn war nun ganz besonders eine überzeugende Mannschaftsleistung gefragt.

In der Vorrunde in zwei Gruppen mit jeweils drei Teams wurde der VCA in die Staffel B mit Potsdam II und TSGL Schöneiche gelost und begann mit dem besten Quartett - ein Neuzugang aus Schulzendorf, Vincent Schroer, hatte sich gleich einen Platz neben Emil Stodmeister, Linus Herrmann und Jonathan Zimmermann gesichert. In der ersten Begegnung gegen den SC Potsdam II gelang ein letztlich ungefährdeter 2:0-Erfolg (25:18, 25:22). Nach einem Spiel Pause ging es gegen die TSGL Schöneiche - letztlich stand danach ebenfalls ein klares 2:0 (25:18, 25:11) zu Buche.

In beiden Spielen wurden jeweils alle acht Spieler eingesetzt. Gute Leistungen zeigten dabei ebenfalls Mathes Saschowa, Marek Herold, Louis Koriath und Norwin Brandstädter. Für Marek und Mathes waren es die ersten Spiele auf Landesebene.

Der Gruppensieg stand fest, im Halbfinale wartete die Spielgemeinschaft aus Elsterwerda. Dort musste ein Sieg her, um sich die Teilnahme an der Nordostdeutschen Meisterschaft zu sichern. Anfangs nervös und mit einigen Unkonzentriertheiten agierend, ging es im ersten Satz eng zur Sache. Durch eine gezielte Auszeit wurde der Spielfluss des Gegners unterbrochen und die VCA-Jungs fanden in ihren gewohnten Spielrhythmus.

So erkämpften sich die Angermünder mehrere Punkte in Folge und holten sich folgerichtig den ersten Satz (25:18). Im zweiten Abschnitt zeigten die Jungs sehr gute Leistungen, waren sehr spielstark und setzten sich früh ab. Auch durch geschickte Spielerwechsel kam dieser Durchgang nie in Gefahr (25:12). Beim letzten erspielten Punkt war die Freude riesengroß, denn man sicherte sich somit die Teilnahme am Nordost-Championat im Mai.

Im letzten Spiel des Tages ging es im Finale gegen den gastgebenden SC Potsdam I. Der Einsatz war auf beiden Seiten riesengroß, obwohl die Mannschaften schon wussten, dass sie qualifiziert waren. Nun wurde einiges ausprobiert, der ein oder andere Fehler blieb nicht aus.

In beiden Sätzen ging es eng zur Sache, man kämpfte um jeden Punkt und es kam zu lang anhaltenden Ballwechseln. Die Spannung war groß - jeder Zuschauer in der Halle widmete sich aufmerksam dem Spielverlauf. Den ersten Satz gewann der Gastgeber mit 25:19. Im zweiten Abschnitt war der VCA bis auf zwei Punkte heran, ehe eine letzte gegnerische Auszeit die Aufschlag-Serie durcheinander brachte. Die Potsdamer feierten nach einem 25:22 den Titelgewinn. Trotzdem konnten die Angermünder stolz auf ihr Abschneiden sein.

In den nächsten Wochen werden die VCA-Jungen noch einige Turniere absolvieren, um sich bestens auf die regionale Meisterschaft vorzubereiten und Fehler zu minimieren. Das Ziel ist klar formuliert: die Deutsche Meisterschaft in München.