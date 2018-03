Mit viel Power zu Platz drei getanzt

Manuela Müller

Zepernick (MOZ) Der Mut zahlte sich aus. Die Zepernicker Cheerleader traten bei den Regionalmeisterschaften Ost in Riesa mit einer ganz neuen Choreografie an. Doch sowohl "Passion of Dance" als auch der Nachwuchs von "P.O.D. Impact" schaffte es auf das Podest.

49 Zepernicker "Passion of Dance"ler fuhren nach Riesa zu den Regionalmeisterschaften Ost des CCVD (Cheerleading und Cheerdance Verband Deutschland).Zuerst ging es für die jüngsten Barnimer "P.O.D. Impact" an den Start. Die 19 Mädels tanzten sicher durch die 2.30-Minuten-Routine. Die Stunts klappten, die Aufstellungen saßen und die Ausstrahlung stimmte. Lachend und zufrieden verließen die jungen Tänzerinnen die Auftrittsfläche und wurden von ihren beiden Trainern Julia und Jenny sofort in die Arme geschlossen.

Dann wurde es auch schon für die Zepernicker Seniors ernst. Passion of Dance konnte sich im Vorfeld überhaupt nicht einschätzen. Ihre Choreografie hob sich deutlich von denen der anderen Teams ab. Mit Power, Ausstrahlung und Fun zeigten sie ihre Performance. Ein paar kleine Patzer schlichen sich leider ein, deshalb zweifelten die elf Mädels noch mehr an sich und erwarteten eine nicht so sehr gute Bewertung.

Zur Siegerehrung versammelten sich alle Danceteams aufgeregt am Mattenrand. Überall sah man Händchen haltende Tänzerinnen, egal ob groß oder klein. Das Zepernicker Team P.O.D. Impact musste sich mit 5,80 Punkten nur knapp dem Schwanebecker Team "Blue Angels" geschlagen geben. Auf dem ersten Platz landeten mit den jüngsten Tänzer der Rokkaz Crew mit ihrer powervollen Choreografie ebenfalls ein Brandenburger Team.

Diese drei PeeWee Teams sind auch für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert und treffen dort erneut aufeinander.

Das Team "Passion of Dance" wurde vor allem für die Choreografie, die verschiedenen Tanzstile und schönen Bilder ebenfalls mit dem Bronzeplatz belohnt. Sie freuten sich riesig über die Anerkennung und den Treppchenplatz.

Auch in dieser Altersklasse dominierte das Rokkaz Team aus Potsdam. Der zweite Platz ging an die Jokers aus Berlin. Dies sind auch die beiden stärksten Danceteams im Ranking der Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft.

Grade im Seniorbereich ist die das Feld guter Dancecrews sehr weit gestreut. Mit 6,48 Punkten langte es für die Zepernicker "Passion of Dance" in ihrem ersten Wettkampfjahr im CCVD leider nicht zur Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft. Mit Rang sechs verfehlten die Barnimer die Qualifikation jedoch nur um einen Platz.

Am frühen Nachmittag ging es mit den Zwillingspokalen im Gepäck auf den Heimweg. Die Stimmung im Bus war super - Gummibärenliedchen und ein "Hoch auf unseren Busfahrer" wurden geträllert. Es war ein aufregender und anstrengender Tag für Tänzer und Begleiter.