TTC-Frauen machen Klassenerhalt perfekt

Siegmar Bessert

Eberswalde (MOZ) Es sieht gut aus beim Thema Klassenerhalt bei den Tischtennisspielerinnen des TTC Finow. Die Regionalliga-Frauen haben mit einem 8:2-Sieg gegen den Niendorfer TSV bereits alles klar gemacht. Das Oberliga-Team hat sich mit einem 7:7 gegen den TTC Düppel eine gute Ausgangsposition im Abstiegskampf geschaffen.

In der Tischtennis-Regionalliga Nord haben Finows Frauen den Klassenerhalt gesichert. Hatte man gegen den Tabellenführer Reinickendorfer Füchse erwartungsgemäß 2:8 verloren, gab es gegen den Tabellennachbarn Niendorfer TSV einen 8:2-Erfolg. Beide Punkte gegen die Füchse stammen aus den Doppelsiegen von Chiara Baltus/Alina Schön und Carolin Gragoll/Isabell Puskas. Den dritten Punkt verpasste Puskas mit 2:3 gegen Sahra Diekow.

Gegen den Niendorfer TSV sollte unbedingt ein Sieg her. Allerdings schien es eine schwere Aufgabe zu sein, denn im Hinspiel setzte es eine herbe 1:8-Niederlage. Aber mit den tollen Heimfans im Rücken, wollte man den vollen Erfolg. Gegen den TSV rückten Claudia Petereit und Carolin Mews ins Aufgebot. Aber wie so oft täuscht beim Tischtennis ein klares Endergebnis über den wahren Spielverlauf hinweg. So auch diesmal, denn sechs Begegnungen gegen die Norddeutschen gingen über die Distanz von fünf Sätzen. Positiv dabei, die Finowerinnen gewannen fünf davon. Beide Doppel wurden 3:2 gewonnen und somit durch Carolin Mews/Claudia Petereit sowie Chiara Baltus/Alina Schön eine gute Ausgangsposition geschaffen.

Während Claudia Petereit ihr erstes Spiel gegen Sabine Weichel 0:3 in knappen Sätzen verlor, gewannen Carolin Gragoll (spielte nur Einzel), Carolin Mews und Chiara Baltus ihre ersten Spiele. Toll dabei die Aufholjagd von Gragoll gegen Nicola Kölln. Sie lag bereits 0:2 im Rückstand, gewann den dritten Satz dann 12:10 und puschte sich noch zum 3:2-Sieg.

Auch Baltus setzte sich knapp 3:2 gegen die unangenehm agierende Abwehrspielerin Nura Jensen durch. Nach 0:2-Rückstand von Petereit gegen Kölln schaffte die Finowerin noch den 2:2-Ausgleich, doch die Aufholjagd wurde nicht belohnt, Petereit verlor den fünften Satz hauchdünn mit 14:16. Gragoll 3:0 gegen Weichel und ein knappes 3:2 von Baltus gegen Katja Decker brachte das 7:2 für Finow. Den wichtigen Siegpunkt holte Mews gegen die Abwehrerin Jensen mit 3:1, ein echter Arbeitssieg, welcher im vierten Satz im Zeitspiel entschieden wurde. Nach zehn Minuten wechselt da der Aufschlag ständig. Hat der Nichtaufschläger den Ball 13-mal abgewehrt, bekommt er den Punkt. Der Sieg war wichtig, denn am Nebentisch hatte Baltus gegen Kölln knapp 2:3 verloren.

Der Jubel bei den Fans und der Mannschaft war groß, denn damit ist der Klassenerhalt in der vierthöchsten Liga im DTTB in trockenen Tüchern. Gegenüber dem TSV Watenbüttel hat Finow nun vier Punkte Vorsprung und das bessere Spielverhältnis.

Am Sonntag um 10 Uhr empfängt der TTC im letzten Heimspiel der Saison Schlusslicht TuS Germania Schnelsen, wo man den 8:3-Hinspielsieg auch bestätigen will. Zum Saisonschluss muss Finow dann zum ESV Prenzlau.

In der Tischtennis-Oberliga Nord/Ost haben die Frauen von TTC Finow II beim 7:7 einen wichtigen Punkt beim TTC Düppel erkämpft. Nach einem schlechten Start mit dem 1:4-Rückstand nach den beiden Doppeln und den ersten drei Einzeln kamen die Finowerinnen besser ins Spiel. Beim 5:7 sah alles noch nach einer Niederlage aus. Doch Gabriele Kirsten steckte gegen Saskia Pfänder nach 2:0-Satzführung den 2:2-Ausgleich weg und gewann den Entscheidungsdurchgang mit 11:5. Katrin Dornemann machte unter dem Jubel ihrer Mitspielerinnen gegen Franziska Kassner mit einem 3:1 den 7:7-Endstand perfekt. Eine geschlossene Teamleistung der TTC-Frauen macht Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt.

TTC Finow: Gragoll 2,5 Punkte, Mews 2,5, Petereit 0,5, Baltus 3, Puskas 0,5, Schön 1

TTC Finow II: Isabell Puskas 1,5 Punkte, Anka Mutke 2,5, Katrin Dornemann 2, Gabriele Kirsten 1