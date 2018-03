Mit Platz drei sehr zufrieden

Nils Feuerstack

Strausberg (MOZ) Mit dem bislang besten Ergebnis der Landesliga Süd verabschieden sich die Volleyball-Frauen des VC Strausberg aus der Saison. Strausberg belegt am Ende Tabellenplatz drei und beginnt nunmehr mit den Planungen für die neue Saison.

Am letzten Spieltag ging es für die Frauen von Trainer Nils Feuerstack ins Panketal. Gastgeber war die Mannschaft der SG Einheit Zepernick II.

Im ersten Spiel des Tages trafen die Strausberger Frauen auf die Sportfreunde Brandenburg III. Es gab einen glatten 3:0-Sieg (25:20, 25:18, 25:15). Die Brandenburger stehen am Ende der Serie auf dem siebten Platz.

Im Spiel gegen Einheit Zepernick entschieden Kleinigkeiten und Ausdauer über die Punkte. An diesem Tag fanden die Zepernickerinnen die besseren Mittel und gewannen das Spiel 3:1 (29:27; 22:25; 25:20; 25:16) und reihten sich in eine kurze Liste von Mannschaften ein, die diese Saison den VC Strausberg schlagen konnten.

An sich war die Partie für den Ausgang der Saison nicht von großer Bedeutung. Die Mannschaft der SG Zepernick um ihren Trainer Michael Jeschke, hatte den fünften Tabellenplatz sicher und auch die Frauen aus Strausberg mussten um ihren dritten Platz in der Liga nicht mehr fürchten. 16 vom insgesamt 24 Liga-Spielen hatten sie gewonnen.

Nach kurzer Enttäuschung, dass das letzte Spiel der Saison verloren ging, kam die Freude über das Saisonergebnis. Vor der Saison hatten nur wenige mit so einem guten Abschneiden gerechnet. Im vierten Jahr des Bestehens des VC Strausberg wurde mit Platz 3 das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte eingefahren. Die Frauen des Volleyballclubs Strausberg mussten sich nur sechsmal ihren Gegnerinnen geschlagen geben. Den Sieg über den VC Strausberg zu erkämpfen, war nur vier Mannschaften vergönnt. Dazu kommt eine Siegesserie von elf Spielen in Folge. Auf dieses Ergebnis können die Strausbergerinnen sehr stolz sein.

Am Ende stand die Saison unter dem Motto "Es hat zusammengefunden, was zusammengehört". Besonders der Zusammenschluss mit dem SV Mühlenberg Strausberg zeigte sich für die Entwicklung des Strausberger Frauen-Volleyballs sehr positiv. Ab April gehen die Frauen in eine Spielpause. Ab Mai allerdings soll bereits wieder die neue Saison vorbereitet werden.

VC Strausberg: Brita Ritsche, Maria Gnauck, Sara Beck, Tanja Fey, Julia Haß, Johanna Lerwe, Anika Mertins, Sandra Baumann, Claudia Kirschke, Susann Jaekel, Maria Nelk, Doreen Drehmel