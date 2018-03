Für Grünheider Hunderter werden Waldwege planiert

Hagen Bernard

Grünheide (MOZ) 28 Athleten haben bislang für den 38. Internationalen 100-Kilometer-Lauf von Grünheide gemeldet. Er wird am Sonnabend erneut am Störitzsee ausgetragen. Unter den Gemeldeten ist der ehemalige Bahn-Verfolger und Radprofi Heiko Szonn (M40). 22 Athleten haben sich für die 50 Kilometer eingetragen, zwölf sind es für den Zwölf-Stunden-Lauf. Der Start erfolgt jeweils um 6.30 Uhr im "Störitzland".

Das Gros der Teilnehmer an dieser Veranstaltung bestreitet im Rahmen der Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften über zehn Kilometer Straße ab 11.30 Uhr den 4. Störitzseelauf. Etwa 200 Athleten sind laut Organisationsleiter Gert Schlarbaum gemeldet. Für die Titelkämpfe über den Landesverband gemeldet ist auch der 18-jährige Eisenhüttenstädter Marius Ziems. Er strebt eine Medaille in der Kategorie U20 an. Vor einem Jahr war er Vierter. Dieser Wettbewerb zählt zur Brandenburg- und Oder-Spree-Cup-Serie. So starten viele Athleten, die nicht für die Meisterschaften gemeldet sind. Das gilt auch für die Nachwuchswettbewerbe über vier und fünf Kilometer ab 11 Uhr.

Frost und Waldfahrzeuge haben einige Waldwege unbelaufbar gemacht. Mittels spezieller Technik werden laut Schlarbaum die Wege wieder passierbar, so dass auf dem gewohnt genormten Fünf-Kilometer-Rundkurs gelaufen wird. (hb)