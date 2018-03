Fürstenwalder beim Sparkassenpokal vorn dabei

Kerstin Macht

Fürstenwalde (MOZ) Beim 26. Sparkassenpokal für Masterschwimmer in Frankfurt startete auch ein kleines Team vom Fürstenwalder Schwimmverein.

Wie in fast allen Jahren zuvor war Erika Schulze (AK 85) dabei, die wieder als älteste Schwimmerin der Veranstaltung mit einem Blumenstrauß geehrt wurde. Sie kam am Nachmittag in Begleitung ihrer Tochter und absolvierte unter dem Beifall der mehr als 100 Starter die 50 m Rücken.

Einige Jahrzehnte jünger ist Anke Bahls, die in der AK 35 an den Start ging. Über 50 und 100 m Rücken schlug sie als Erste an, über 50 m Freistil wurde die 38-Jährige Zweite. René Fischer (AK 40) konnte sich nicht nur über den Sieg über 100 m Schmetterling und Rang 2 über 50 m Freistil freuen, er gewann außerdem die Einzelwertung, bei der die zwei punktbesten Strecken zusammen gewertet wurden.

Einen weiteren Sieg für die Fürstenwalder steuerte Olaf Persicke (45) über 50 m Brust bei. Über 50 m Freistil kam für ihn noch ein dritter Platz dazu. Steffen Heno (45) erkämpfte den zweiten Platz über 50 m Brust. In der Gesamtwertung aller 16 Teams belegte das kleine Fürstenwalder Team einen guten achten Platz.(km)