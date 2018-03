Solide Arbeit des SSC-Vorstands gewürdigt

Axel Kussicke

Storkow (MOZ) Nach der diesjährigen Hauptversammlung des Storkower SC kann der wiedergewählte Vorstand auch weiterhin auf das Vertrauen seiner Mitglieder setzen. In seiner Bilanz benannte der alte und neue Vorsitzende Alexander Franzmann zum einen die solide Finanzpolitik, aber auch das hohe ehrenamtliche Engagement als die wesentlichen Faktoren für die zurückliegenden erfolgreichen zwei Amtsjahre. Dank umsichtiger Planung konnten wichtige Investitionen in die Infrastruktur des Vereins getätigt und dennoch ein ausgeglichener Haushalt eingehalten werden, ohne die Mitgliederbeiträge zu erhöhen.

In der zahlenmäßig dominierenden Fußball-Sparte des SSC hat man parallel dazu begonnen, dem spürbaren Struktur- und demographischen Wandel entgegenzutreten. Dazu wird mit den Trainern an einem nachhaltigen Konzept gearbeitet, welches sicherstellen soll, dass der SSC auch in Zukunft in ausreichender Personalstärke in allen Altersklassen mindestens ein Team stellen kann. Erste Erfolge sind bereits in der Jugend sichtbar, wo in dieser Saison einen breiter Zulauf verzeichnet wurde.

In der anschließenden Diskussion traten dann bereits die Schwerpunktthemen für die neue Amtsperiode zu Tage. Bei den Investitionen ganz oben auf der Wunschliste steht die Sanierung der Mannschaftsquartiere auf den Sportanlagen in Storkow und Alt Stahnsdorf. Sportlich möchte man zum einen das Breitensportangebot erhöhen, dazu gehört die Neugründung einer Tischtennissparte (Training dienstags 19 bis 21Uhr in der Softline-Arena), zum anderen sind die Förderung der Fußball-Mädchen und -Frauen sowie der Ausbau der leistungsbezogenen Jugendarbeit Themenschwerpunkte in der neuen Legislaturperiode des Vorstandes.

Neben dem Vorsitzenden Alexander Franzmann wurden auch Kassenwart Sascha Kirchmann und Schriftführerin Kerstin Franzmann mit überwältigender Mehrheit in ihren Ämtern bestätigt. Zum neu gewählten erweiterten Vorstand zählen insgesamt 14 Personen, die sich sowohl um die sportlichen Aspekte aller Sparten als auch um Sponsoren-Betreuung und Öffentlichkeitsarbeit kümmern werden. (axk)