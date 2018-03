„Hier fühle ich mich heimisch“

Christopher Braemer

Neuzelle (MOZ) Auch wenn er in Zwickau lebt, ist Christoph Bublacks Zeichnungen die Liebe zu Neuzelle anzumerken. Warum? Weil der „Urban Sketcher“ einen Teil seiner Kindheit dort verbrachte. Ab April stellt er seine urbanen Skizzen in der Klostergalerie Martinus aus.

Als Christoph Bublack in den Laden von Manfred Hoffmann kam, passte es wie die Faust aufs Auge. Oder besser gesagt: wie das Bild in den Rahmen. Denn eigentlich wollte sich der Künstler Bublack in der „Klostergalerie Martinus“ nach ein paar Bilderrahmen umsehen. Doch dann ging es ganz schnell auch um seine Kunstwerke. Dass Bublack die Region in seinem Herzen trägt, merkt man an seinen Motiven. Es sind konturscharf romantisierte Bilder von der barocken Perle Neuzelle an verträumten Sommertagen, die der Wahl-Zwickauer und gebürtige Stahlstädter immer mal wieder malt, wenn er seine in Neuzelle lebende Mutter besucht. Kolorierte Tuschezeichnungen und Aquarelle zeigen die Neuzeller Kirchen, das Kloster, das Strohhaus und die Oderlandschaft.

Ein gefundenes Fressen für Manfred Hoffmann, der regionale Kunst fördert. Dafür hält er eigens eine Wand in seinem Geschäft frei, an denen beispielsweise schon der Schönfließer Künstler Karl-Heinz Scharf oder der Wulkower Dietrich Barth ausstellten.

In ihre Fußstapfen tritt nun auch Bublack, dessen Werke vom 7. April bis zum 9. Juni in der Frankfurter Straße ausgestellt werden. „Er war mir gleich sympathisch“, sagt Hoffmann über Bublack. Seine Motive passten außerdem perfekt zur 750-Jahrfeier des Klosters. Im Mai werden die Werke zusammen mit bis zu zehn anderen lokalen Künstlern traditionell im Eisenhüttenstädter Krankenhaus ausgestellt. „Ich freue mich über diese Gelegenheit“, ist Bublack zufrieden.

Christoph Bublack nennt sich selbst einen Urban Sketcher (dt. Urbaner Skizzierer). „Das sind Menschen, die sich in einer Stadt hinsetzen, schnell Skizzen von Motiven zeichnen und das anschließend farbig auslegen“, beschreibt er. Die Urban-Sketching-Bewegung umfasst Künstler aus aller Welt. So auch Christoph Bublack, der stets mit Notizblock und Stift reist und Skizzen aus Spanien und Italien in seiner Wahl-Heimat Zwickau ausstellte.

In Eisenhüttenstadt geboren und aufgewachsen, verdingte sich der heute 51-Jährige zunächst als Intarsienschneider und arbeitete im EKO als Haushandwerker. Nach dem Kunststudium an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle zog er nach Zwickau, wo er seit zwölf Jahren lebt. Als Designer und PR-Referent gestaltet er auch Museumsausstellungen.

„In Neuzelle fühle ich mich heimisch“, gibt Bublack zu, der viele Kindheitserinnerungen mit dem Ort verbindet. „Ich habe meine Schulferien bei meinen Großeltern verbracht“, sagt er. Wenn er von Neuzelle redet, kommt er ins Schwärmen. „Die Architektur des barocken Klosters ist einzigartig in den neuen Bundesländern“, schwärmt er.

Bublack malt seit der Kindheit. Sein Vater war Hobbyschnitzer, fertigte Kasperlepuppen und Krippen an, hat seine Entwürfe vorgezeichnet. „Das hat mich inspiriert“, verrät Bublack. Was mit Langeweile im Unterricht begann, führte ihn zum Zeichen- und Förderzirkel von Klaus Rachow, Willi Decker und Karl-Heinz Scharf. Heute leitet er selbst einen Zeichenzirkel in Zwickau, kam jüngst mit seinen 30 Schülern nach Neuzelle.