VSB offensiv bestreitet im April Relegation zur Regionalliga

Nicole Heinrich-Rüdiger

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mit dem Ziel Klassenerhalt sind die Volleyballerinnen des VSB offensiv aus Eisenhüttenstadt in ihre erste Saison in der Brandenburgliga gestartet. Was zu Beginn sehr schwierig wirkte, entwickelte sich im Laufe der Saison zu einem Kampf um die Tabellenspitze und schließlich um den Aufstieg.

Am vergangenen Wochenende fuhren sie zu ihrem letzten Pflichtspieltag nach Erkner. Da ihr Ziel Klassenerhalt bereits erreicht war, konnten sie relativ gelassen in diese beiden Spiele gehen, wollten sich jedoch noch einmal von ihrer besten Seite präsentieren. Zwei der stärksten Spielerinnen aus der Stammbesetzung fehlten. Hinzu kam, dass auch die Halle ihre besten Tage schon hinter sich hatte und außerdem extrem flach war. Mit dieser niedrigen Decke sollten die Eisenhüttenstädterinnen später Probleme bekommen.

Den Start in ihr erstes Spiel gegen Motor Hennigsdorf fanden die Frauen des VSB zunächst sehr schwer. Hennigsdorf gewann den entscheidenden Tiebreak mit 16:14. Somit gewann Motor Hennigsdorf mit 3:2. Mit einer veränderten Aufstellung starteten die Eisenhüttenstädterinnen dann in ihr nächstes Spiel gegen den Tabellenersten Erkner. Auf einmal gelang ihnen alles: die Annahme war wesentlich konzentrierter, sie konnten sich am Netz gut gegen den sehr hohen Block der Heimmannschaft durchsetzen und auch die Aufschläge kamen mit wesentlich mehr Härte. So beeindruckten sie den Spitzenreiter und gewannen den ersten Satz mit 25:21. Es schien, als könnte nun gar nichts mehr schief gehen. Doch der Schein trug. Während die VSB-Mädchen sich wohl noch auf ihrem vorherigen Satz ausruhen, fasste Grün-Weiß Erkner neuen Mut und startet sehr souverän in die nächste Runde. Dieses Mal ließ der VSV seine Gäste gar nicht mehr ins Spiel. Harte Angriffsschläge und eine kontinuierliche Blockarbeit setzten die Eisenhüttenstädterinnen unter Druck und sorgten für einen eindeutigen Sieg der Heimmannschaft (25:9, 25:18, 25:20).

Mit diesem 3:1-Sieg war der VSV Erkner bereits Landesmeister. Das darauffolgende Spiel gegen Motor Hennigsdorf war für den Tabellenersten somit nur noch zusätzliche Bestätigung. Dieses sehr durch Technikfehler geprägte Spiel ging mit 3:2 an den Landesmeister.

Für den VSB offensiv endet diese Saison mit dem vierten Platz der Tabelle. Damit haben sie ihr Saisonziel sogar noch übertroffen und haben noch die Chance, bei der Relegation für die Regionalliga anzutreten. Als einziges Team der Brandenburgliga fahren sie am 28. April nach Magdeburg. Danach ist diese Saison für die Damenmannschaft aus Eisenhüttenstadt offiziell beendet und sie gehen mit einem sehr guten Gefühl in die Vorbereitungen für die kommende, sowie für die Beachvolleyball-Saison. Die Mannschaft um die drei Trainerinnen Nicole Heinrich-Rüdiger, Anika Masser und Tina Juderjahn bedankt sich für die Unterstützung der Anhänger und Sponsoren.(nhr)