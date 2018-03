Neue Fachkräfte für das Handwerk

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Doch für Thomas Schellenberg aus Strausberg, Tristan Bode und Marco Briese aus Eberswalde, Christopher Karpe aus Wriezen, Lucien Samuel Manthe aus Friedrichswalde, Max Rosentreter aus Letschin und Jonas Diebel aus Berlin sind sie erst einmal vorbei. Denn diese sieben jungen Männer haben gerade ihre Lehrzeit beendet und die theoretischen und praktischen Gesellenprüfungen zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik bestanden.

Durch den Obermeister der Innung Sanitär, Heizung, Klimatechnik, Burckhard Marwitz, Uwe Hoppe, den Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Frankfurt (Oder), und den Strausberger Meister Herbert Treichel bekamen sie jetzt ihre Gesellenbriefe überreicht.

In der Feierstunde hatte Innungsobermeister Burckhard Marwitz seine Befriedigung darüber ausgedrückt, sieben neue Gesellen in den Betrieben der Innung an den Start gehen zu sehen. Handwerkskammer-Hauptgeschäftsführer Uwe Hoppe unterstrich, dass das Handwerk in Deutschland die meisten jungen Leute ausbilde und seinen Nachwuchs selbst heranziehe. Den erfolgreichen Absolventen gratulierte er herzlich.

Jahrgangsbester ist Jonas Diebel. Er hat die schriftliche und praktische Prüfung mit der Note 2 bestanden. Sein Ausbildungsbetrieb ist die Energieprofi-Barnim GmbH in Bernau.⇥(js)