Kunstwerker am OP-Tisch

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit Ende 2017 hat die Klinik für Orthopädie und orthopädische Chirurgie am Klinikum mit Dr. David Kalvoda einen neuen Chefarzt. Der Nachfolger von Dr. Andreas Kurth, der nur kurz an der Oder tätig war, ist ausgewiesener Spezialist auf dem Gebiet künstlicher Gelenke.

Erkrankungen des Bewegungsapparates sind einer der großen Behandlungsschwerpunkte am Markendorfer Klinikum. Seit 2016 gibt es hier das Zentrum für muskuloskelettale Medizin, das Therapie, Unfallchirurgie, Schmerzmedizin und Orthopädie unter einem Dach vereint. Der letztgenannte Bereich wird seit Oktober 2017 von Dr. med. Kalvoda verantwortet. Er folgt als Chefarzt auf Andreas Kurth, der nach Birkenwerder wechselte.

„Für mich war das eine neue Herausforderung. Außerdem bin ich kein Großstadtmensch“, erzählt David Kalvoda, der im osttschechischen Olmütz studierte, als Assistenzarzt arbeitete und seinen Facharzt machte. Nach mehreren Jahren als Oberarzt in Mährisch Schönberg zog es ihn und seine Familie 2009 nach Hoyerswerda. 2015 kam der 47-Jährige als leitender Oberarzt an das St. Joseph Krankenhaus in Berlin. Und von dort an die Oder. „Frankfurt ist eine lebendige Stadt. Auch dank der Universität“, sagt David Kalvoda. Nur eines fehle der Viadrina, findet er – „eine medizinische Fakultät“.

In Frankfurt arbeitet Kalvoda zum ersten Mal an einer ausschließlich auf Orthopädie und orthopädische Chirurgie spezialisierten Klinik. Alle Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates – zu dem Knochen, Gelenke, Muskeln, Bänder und Sehnen gehören – werden hier ambulant und stationär behandelt. Dass der Fachbereich zugleich in ein breites interdisziplinäres Netzwerk eingebunden ist – zu dem nicht nur das Zentrum für muskuloskelettale Medizin sondern beispielsweise auch die Altersmedizin gehört – macht für ihn das besondere am Klinikum Frankfurt aus. „Mein Ziel ist außerdem eine enge Zusammenarbeit mit niedergelassenen Medizinern in der Region“, erklärt er.

David Kalvoda selbst ist ein Fachmann auf dem Gebiet der Endoprothetik, sprich beim Einsetzen künstlicher Hüft-, Knie- oder Schultergelenke. „Ich habe immer die Chance bekommen, von erfahrenen Kollegen Neues dazulernen zu können und daraus das beste für mich kombiniert“, sagt er. Vor jedem Eingriff stünden Vorgespräche und eine präzise Planung. Die Operation selbst sei für dann ihn immer auch eine Art von Kunst, bei der Teamarbeit, Erfahrung und Geschick gefragt sind.

In seinem Fachgebiet habe sich in den letzten Jahren unglaublich viel getan, berichtet David Kalvoda. Die Operationsmethoden seien schonender, die Materialien heute weniger zerbrechlich und verträglicher als früher. Zugleich wachse mit steigender Qualität in der medizinischen Versorgung auch der Anspruch an die Endoprothetik. „Die Zahl der Patienten mit schweren Erkrankungen nimmt zu“, bestätigt Kalvoda. Auch Operationen bei über 90- oder gar 100-Jährigen seien heute keine Seltenheit mehr. Schließlich kennen Bewegungsfreiheit und Lebensqualität keine Altersgrenze.

Terminvereinbarungen für Sprechstunden im MVZ sind mit Facharzt-Überweisung unter 0335 5482597 möglich.