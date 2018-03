Gut informiert für das schönste Alter

Eva-Martina Weyer

(MOZ) Auf der sehr gut besuchten Messe „rundUM Senioren“ haben sich jung gebliebene ältere Semester über Freizeitangebote, Möglichkeiten zur Prävention sowie über Pflegeeinrichtungen informiert. Mit Gesangs- und Tanzeinlagen zeigten Senioren, wie fit sie sind.

In Glitzer-Shirts zog die Tanzgruppe „Cherry Ladies“ die Blicke der Besucher auf sich. Als die Ladies zu „Rock around the clock“ tanzten, gaben sie eine Ahnung davon, dass sie rund um die Uhr rocken könnten.

Damit ist der Charakter der Messe beschrieben, die zum achten Mal an den Uckermärkischen Bühnen Schwedt stattfand und 50 Aussteller präsentierte: Senioren sind nicht nur Besucher und Zuschauer, sondern machen selber mit. So auch der Seniorenchor PCK mit seinem frühlingshaften Messeauftakt. Klaudia Kobos ist Klavierlehrerin an der Musik- und Kunstschule Schwedt und gebürtige Polin. Die 33-Jährige leitet den Chor seit einem halben Jahr und schwärmte: „Liebe Besucher, schauen Sie mal in unsere Proben. Dort herrscht eine wunderbare Atmosphäre. Vielleicht kriegen Sie Lust, mit uns zu singen.“

Jeden Dienstag ab 10 Uhr ist an der Musik- und Kunstschule Probe. Die 30 Chormitglieder haben sich ein Repertoire von etwa 200 Liedern erarbeitet.

Seit es die Seniorenmesse gibt, ist die Keramikgruppe aus dem Seniorenverein PCK mit dabei. Ihr Stand war von Neugierigen dicht umlagert. „Wir sind hier, weil es uns Spaß macht, mit unseren Produkten an die Öffentlichkeit zu gehen“, sagte Gisela Krüger. „Wir sind alle noch in Sportgruppen unterwegs. Doch die Arbeit mit Ton führt zur Ruhe und innerer Einkehr.“ Martina Sparkuhle kennt die Arbeit der Keramikgruppe: „Mich begeistert, dass die Mitglieder mit behinderten Kindern aus dem Lebenshilfeverein töpfern. Einmal pro Woche leiten sie die Kinder an.“

Dass Senioren gerne aktiv sind, ist immer wieder eine Her-ausforderung für die Technischen Werke Schwedt mit den Einrichtungen Kino und Aquarium. „Unser Unternehmen hat viel in den Bereich Reha-Sport und Prävention investiert“, erläuterte Trainerin Carolin Methke.„Im Präventionsbereich gibt es Rückenschule und Aquafitness und ganz neu Faszientraining. Im Reha-Sport bieten wir neuerdings Schwimmen an. Unsere Kursleiter haben seit zwei Wochen die Zulassung von den Krankenkassen.“

Prospekte, Info-Zettel und Messe-Kugelschreiber wurden am Stand der Technischen Werke ebenso gerne mitgenommen wie am Stand der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft (UVG), bei Pflegedienstanbietern, Reisebüros und Selbsthilfegruppen aus dem Schwedter KOMM.

Azubi Judith Munkelberg von der UVG hat sich zum zweiten Mal freiwillig für die Standbetreuung auf der Seniorenmesse gemeldet. „Es ist schön, mit unseren Kunden ins Gespräch zu kommen und ihnen etwas zu erklären. Manche fragen nach dem Kombi-Bus-Modell, andere erkundigen sich nach unseren Ausflugsfahrten.“

Am Stand vom Bestattungshaus Kellner blühten neben Urnen weiße Orchideen und Rosen. „Die Leute sind erst erschrocken, aber mehr und mehr stehen sie dem Thema aufgeschlossen gegenüber“, erzählte Steffen Kellner. Während am Stand des Prenzlauer Krankenhauses Blutzucker und Blutdruck gemessen wurden, kredenzte Andreas Reimann vom Geschäft „Top shoppen“ seine Parfümerfindungen.

Besucherin Bärbel Rauschenbach fasste für sich und ihre Bekannte den Messebesuch so zusammen: „Es war ein schöner Rundgang. Leider gab es zu wenig Plätze, damit wir den Messebesuch bei Kaffee und Kuchen ausklingen lassen konnten.“