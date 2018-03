Tarifeinigung am Forßmann

Viola Petersson

(MOZ) Die Tarifverhandlungen am „Forßmann“ sind abgeschlossen. Bereits die dritte Gesprächsrunde brachte eine Einigung. Demnach gibt es für die Pflegekräfte – in zwei Schritten – eine Lohnerhöhung von insgesamt 200 Euro. Jetzt müssen nur noch die Verdi-Mitglieder zustimmen.

Der Kompromiss hatte sich bereits im Februar bei der zweiten Verhandlungsrunde abgezeichnet. Nach dem damaligen Termin zeigte sich Gewerkschaftssekretär Ivo Garbe optimistisch, zügig zum Abschluss zu kommen. Am Dienstagnachmittag nun – nach dem dritten Gespräch – verkündeten beide Seiten, Arbeitgeber wie auch Verdi, den Zieleinlauf, sprachen von einer Einigung. Die Tarifkommission am Werner-Forßmann-Krankenhaus hat noch am selben Abend das Verhandlungsergebnis befürwortet. Sie empfiehlt den Mitgliedern die Annahme.

Laut Garbe erhalten alle Pfleger, Schwestern, Therapeuten und Assistenten im Klinikum ab 1. März, also rückwirkend, 100 Euro mehr Lohn im Monat. Um weitere 100 Euro erhöht sich das Salär per 1. Mai 2019. Diese Steigerung, so der Gewerkschaftssekretär, entspreche in den unteren Lohngruppen einem Plus von mindestens sieben Prozent. Damit sei Verdi der Forderung nach einem sofortigen Lohnzuwachs von acht Prozent doch recht nahegekommen. Zumal eine relativ kurze Laufzeit bis März 2020 vereinbart werden konnte.

„Hart umkämpft“ seien die beiden anderen Forderungen der Gewerkschaft gewesen: der Stufenplan zur Angleichung ans TVöD-Niveau sowie eine Vorteilsregelung für Verdi-Mitglieder. Garbe zufolge erhalten die einmalig 100 Euro. Gleichzeitig habe die Geschäftsführung einen „Letter of intent“, eine Art Absichtsklärung in puncto Lohnentwicklung angeboten.

Garbe sieht den Kompromiss durchaus als Erfolg an. Immerhin musste ein vergleichbares Ergebnis zuletzt in wochenlangem Streik erkämpft werden. Damals, 2012, war der Tarifstreit eskaliert. Anders diesmal. Der Verhandlungsführer auf Verdi-Seite charakterisierte die Gespräche als „hart, aber fair“. Hart in der Sache, fair im Umgang. Die Verhandlungen seien stets „wertschätzend und respektvoll“ geführt worden. Eine Einschätzung, die Jörg Mocek teilt. Der Klinik-Geschäftsführer sprach von einem „konstruktiven Dialog“ sowie von „intensiven“ Verhandlungen, getragen vom „beiderseitigen Willen zum Verständnis der Positionen“.

Am Mittwoch wurden die Mitarbeiter am „Forßmann“ über das Resultat informiert. Damit beginnt zugleich die Mitgliederbefragung. Bis 3. April sind die Verdi-Mitglieder aufgefordert, ein Votum abzugeben. „Ich denke, der Kompromiss stärkt die Beschäftigten“, machte Garbe seine Position deutlich. „Wir woll’n mehr Kohle seh’n“ – unter diesem Slogan waren die 720 Beschäftigten Ende Januar in die Entgelt-Verhandlungen gestartet. Die Unternehmensgruppe GLG, wozu das „Forßmann“ gehört, hat 2017 eigenen Angaben zufolge 5,3 Millionen Euro Gewinn gemacht.