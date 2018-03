MIB auf Nachwuchssuche

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Die MIB Märkische Ingenieur Bau GmbH mit Sitz in Wriezen sieht sich für die Zukunft gut aufgestellt. Das erklärte Geschäftsführer Uwe Bahr. Allerdings würde das Unternehmen gern mehr ausbilden.

„Wir sind ein kleiner Konzern mit mehreren Töchtern“, sagt Uwe Bahr, einer der beiden Geschäftsführer der MIB Märkische Ingenieur Bau GmbH. Durch das weit geöffnete Fenster seines Büros in der dritten Etage des Firmengebäudes mitten in Wriezen strahlt die Wintersonne. Die MIB zählt mit 160 Mitarbeitern zu den größten Arbeitgebern in der Oderbruchstadt. Noch einmal so viele kommen bei den Tochterunternehmen hinzu.

In der Region selbst werde das Unternehmen allerdings weniger wahrgenommen, räumt Bahr ein. Dabei habe es auch für den Rohbau des Feuerwehrgerätehauses in Bad Freienwalde beworben. Solche und andere Vorhaben in der Region werde man auch künftig verfolgen und sich an Ausschreibungen beteiligen. Seit Jahren habe sich der Schwerpunkt der MIB jedoch auf Berlin verlagert. Das gelte zum Teil auch für das größte Tochterunternehmen – die Ingenieurbau Altmark GmbH mit Sitz in Stendal. Während diese für einen Großinvestor Wohnungen auch in Potsdam und Rostock schlüsselfertig baue, sei die MIB in der Hauptstadt zurzeit mit der Planung und Ausführung von 950 Wohnungen beauftragt. Ein weiteres Vorhaben mit 380 Wohnungen sei dem Unternehmen bereits angekündigt. „Die Wohnungsbaugesellschaften haben in Berlin den klaren politischen Auftrag, Wohnraum zu schaffen“, erläutert Uwe Bahr. Mit den 1330 Wohnungen habe die MIB bis 2020/21 einen guten Auftragsbestand.

Zunehmend schwieriger werde es jedoch, den Rohbau mit eigenen Mitarbeitern zu errichten. „Das war bisher immer unsere Devise, aber unsere an die 100 Leute auf den Baustellen reichen angesichts der Aufträge nicht mehr“, sagt der 63-Jährige, der seit 2014 als Geschäftsführer fungiert und einst in einem der Vorgängerunternehmen selbst gelernt hat. „Baufacharbeiter im einstigen Landbaukombinat Frankfurt (Oder)“, antwortet er auf Nachfrage und verweist auf die Berufsschule mit Internat in Seelow. Allerdings sei er erst einige Jahre nach dem Studium zurückgekehrt.

Im ingenieur-technischen Bereich stehe die MIB gut da. „Da arbeiten wir frühzeitig mit Studenten zusammen“, berichtet Bahr. Und natürlich bilde das Unternehmen auch aus. „Wir haben zurzeit zehn Lehrlinge, aber wir würden gern zehn pro Lehrjahr haben.“ Deshalb ermögliche die MIB auch Schülerpraktika und werde sich beim „Praxislernen in Betrieben“ stärker engagieren. Dazu habe es erst in der Vorwoche ein Treffen an der Oberschule Neutrebbin gegeben. Gesucht werden zurzeit Auszubildende für den Beruf des Beton- und Stahlbetonbauers beziehungsweise Maurers. Durchaus positive Erfahrungen mache das Unternehmen auch mit drei ausländischen Azubi, darunter ein Somalier und zwei Syrer. „Letztere studieren neben ihrer Maurerlehre gleich noch Bauingenieurwesen“, sagt Uwe Bahr anerkennend. „Die Jungen wollen und sind motiviert, auch wenn wir zwischenzeitlich manch bürokratisches Problem zusätzlich lösen müssen.“