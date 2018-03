Frühblüherwerden nach Ostern gepflanzt

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der bunte Frühling kommt – endlich: Voraussichtlich ab der Woche nach Ostern wird die Stadtwirtschaft am Gartenfließ zirka 21 500 Stiefmütterchen anpflanzen. Danach folgen das Rathaus (2050 Stück), die Lindenallee im Abschnitt Apotheke/Commerzbank (1580 Stück) sowie der Rossplatz mit 375 Stiefmütterchen. In die Blumenkübel für die Wechselbepflanzung werden 1300 Blumen eingepflanzt. Die Stiefmütterchen erstrahlen in gelb, weiß, blau und weinrot. Die Bepflanzung mit Frühblühern war ursprünglich für die 12. Kalenderwoche geplant. „Wegen der anhaltenden winterlichen Temperaturen verschob die Stadtwirtschaft diesen Plan in den April“, teilte die Stadtverwaltung mit.