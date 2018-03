Michael Dietrich

(MOZ) Jugendliche der Katholischen und Evangelischen Kirche veranstalten am Freitag einen Ökumenischer Jugendkreuzweg in Schwedt. Traditionell beten am Freitag vor Palmsonntag junge Menschen den Ökumenischen Kreuzweg der Jugend. Das Thema des Jugendkreuzwegs ist in diesem Jahr „bei mir“ (#beimir). Die einzelnen Bilder und Stationen des Kreuzweges sollen davon erzählen wie Jesus bei den Jugendlichen ist, in ihrem Alltag und mit seinem Weg ihren Weg kreuzt. Die Teilnehmer tragen dabei ein großes Holzkreuz mit sich, das aus Potzlow kommt, wo im vorigen Jahr der Jugendkreuzweg stattfand. Jedes Jahr wandert das Kreuz mit an den jeweiligen aktuellen Ort des Kreuzwegs und wird mit in die Fürbittaktion einbezogen

Treff für den ökumenischen Jugendkreuzweg ist Freitag um 18 Uhr an der Evangelischen Kirche. Von dort führt der Weg mit Kreuz zur Katholischen Kirche.

Die verschiedenen Gemeinden bereiteten im Voraus mit ihren Jugendlichen die Stationen vor. Teilnehmen werden Konfirmanden und Jugendliche der Jungen Gemeinden in Schwedt, Criewen, Fürstenwerder, Frauenhagen, Prenzlau, Angermünde sowie katholische Firmlinge aus Schwedt. Jede Gemeinde war im Vorhinein vor die Aufgabe gestellt, ein kleines pantomimisches Anspiel zur jeweiligen Station zu überlegen und dieses zu filmen.

Die Kreisjugendband „Lightning Summer“ wird den Kreuzzug durch Schwedt musikalisch begleiten.⇥(md)