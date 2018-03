Brüder heizen Darre wieder an

Bürgermeisterin Kerstin Michelchen im Gespräch mit Alexander und Andreas Hiller (v. l.) am Rande der Stadtverordnetenversammlung. © Foto: Jörg Kühl

Schild kündet von besseren Tagen: Das Restaurant „Zur Darre“ in Lieberose war vier Jahre ohne Bewirtung. © Foto: Jörg Kühl

Jörg Kühl

Lieberose (MOZ) Die Lieberoser Darre wird wieder bewirtet.Am Dienstag hat die Stadtverordnetenversammlung Alexander und Andreas Hiller den Zuschlag für den Pachtvertrag gegeben. Die Brüder verfügen über Erfahrung in der Sterne-Gastronomie. Sie werden das Restaurant ab Mai wiedereröffnen.

Lieberoses ehrenamtliche Bürgermeisterin Kerstin Michelchen zeigte sich nach der Abstimmung erleichtert: „Endlich ein Sorgenkind weniger!“ Mit Sorgenkind meinte sie die gastronomische Einrichtung, die nach der Rekonstruktion der historischen Kiefernzapfen-Darre im Schlosshof zwei Jahre lang überregional einen guten Namen erarbeitet hatte. Bis zur fatalen Nachricht Pfingsten 2014: Das Ehepaar Siegrid und Wolfgang Kosubek gab bekannt, die Einrichtung nach einem Zerwürfnis innerhalb der Belegschaft zu schließen. Vier Jahre lang hatten sich die Verwaltung des Amts Lieberose/Oberspreewald und Vertreter der Stadt um einen Weiterbetrieb bemüht, jedoch bis Frühjahr vergeblich.

Durch einen Zufall stieß Alexander Hiller, der mit seiner Familie in Straupitz lebt, auf die ungenutzte, vollausgestattete Einrichtung. „Als ich die Küche sah, wusste ich sofort: Die nehmen wir!“ Bei einem Ortstermin seien er und sein Bruder überzeugt worden, nicht nur die Küche, sondern auch den Schankraum mit zu pachten. „Inzwischen haben wird richtig Lust, das Restaurant zu betreiben“, so der 36-Jährige. Bei Bedarf werde auch der Saal gebucht, etwa für größere Veranstaltungen.

Alexander Hiller und sein vier Jahre jüngerer Bruder sind Köche. Beide haben ihr Handwerk bei dem renommierten Sternekoch Franz Raneburger gelernt. Mehrere Jahre haben die Brüder in verschiedenen, mit Sternen geadelten gastronomischen Einrichtungen gearbeitet. 2012 gründeten die Brüder die Firma „Hillers Kitchen Tools“, die Ausstattungsgegenstände für die Gastronomie vertreibt. 2015 gründeten sie unter dem Namen „Holy Trinity BBQ“ eine Catering-Firma. Alexander Hiller ist außerdem einer der Rezeptgeber der Internet-Kochplattform „Kitchenstories“, eine der erfolgreichsten der Welt. Mit der Niederlausitz verbinden die Brüder schöne Kindheitserinnerungen. „Wir waren oft bei unserem Großvater in der Nähe von Finsterwalde zu Besuch.“

Die Köche nahmen die jüngste Stadtverordnetenversammlung am Dienstag zum Anlass, ihr gastronomisches Konzept für die Darre vorzustellen. Demnach treten sie unter dem Grundsatz: „Regional, saisonal, und konsequent frisch“ an. Statt einer mehrere Seiten umfassenden Speisekarte wollen die Brüder eine handverlesene Auswahl an Speisen anbieten und diese mit einem hohen Qualitätsanspruch herstellen.

Die Pacht beginnt zwar schon am 26. März. Bis zu Eröffnung dauere es jedoch noch bis Anfang/Mitte Mai. „Wir haben für April noch Catering-Großaufträge abzuarbeiten“, verrät Alexander Hiller. Bis zur Eröffnung gebe es noch viel zu erledigen: Die Alkoholausschanklizenz müsse beantragt werden, Strom und Gema angemeldet, Versicherungen abgeschlossen, und TÜV-Abnahmen vorgenommen werden.

Mit den Vereinen der Stadt wollen die neuen Betreiber der Darre zusammenarbeiten, versprach Alexander Hiller. Besonders mit dem Förderverein, der in der Darre das Museum betreibt, wolle man sich eng abstimmen. Erste Kontakte wurden bereits Dienstagabend nach der Stadtverordnetenversammlung geknüpft: Ein Pensionsbetreiber fragte nach Essensmöglichkeiten für die Übernachtungsgäste, ein örtlicher Wildhändler hinterließ seine Telefonnummer, ein Vertreter einer Tagespflegeeinrichtung fragte nach kleinen Portionen. „So eine Zusammenarbeit ist für uns perfekt!“, zeigte sich Alexander Hiller begeistert.