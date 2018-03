Vollsperrung in den Sommerferien; Landesbetrieb will auf der B112 vier Maßnahmen in einem Zug erledigen

Ulf Grieger

Rathstock (MOZ) Der Landesbetrieb Straßenwesen wird die Bundesstraße B112 zwischen dem Ortsausgang Manschnow und Podelzig in den Sommerferien sperren. Das hat Golzows Bauamtsleiter Axel Kraetzer in der Gemeindevertretersitzung Golzow angekündigt. Am Freitag werden dazu noch Details mit Mitarbeitern des Landesbetriebs besprochen.

Vorgesehen ist, dass der Durchlass Podelzig-Siedlung komplett erneuert wird. Ursprünglich sollte er lediglich für den Radwegebau verlängert werden. Dabei wurde aber festgestellt, dass er marode ist und erneuert werden muss. In Höhe der Einmündung der Priesterschlucht muss eine Spundwand gestellt werden. Sollten die Absprachen mit dem Amt Golzow erfolgreich sein, will der Landesbetrieb die Vollsperrung zur Straßensanierung nutzen. Dabei geht es um den Abschnitt vom Dorfausgang Manschnow bis Rathstock und die Ortsdurchfahrt Rathstock. Diese Sanierungen sollen in mehreren Bauabschnitten erfolgen.

Am Freitag geht es insbesondere um die Festlegung der Umleitungsstrecken von der B112 über Alt Tucheband zur B1. Der Zustand der Landesstraße 331 ist in einem sehr schlechten Zustand. Golzows Bürgermeister Frank Schütz (CDU) kritisiert in diesem Zusammenhang die Investitionspolitik des Landes. Demnach werden vor allem die Regionalisierungsmittel des Bundes für die Bundesstraßen abgerufen, nicht aber für die Landesstraßen, die durch das Land kofinanziert werden müssten. Die ohnehin schon marode Landesstraße L331 zwischen der L33 und der B112 werde zusätzlich im Sommer belastet, wenn der Grenzverkehr von der B158 aus Hohenwutzen während der Sommerferien über Küstrin/Kostrzn umgeleitet werden muss. Hintergrund ist die Erneuerung der Straßendecke auf der B158 zwischen der Oderbrücke und der Neuenhagener Kreuzung bei Bad Freienwalde, im Zuge derer der Grenzübergang vom 5. Juli bis zum 18. August gesperrt werden soll. ⇥(ulg)