Kochtopf brennt in Fleischabteilung

Steffen Göttmann

(MOZ) Wegen eines brennenden Kochtopfs in der Fleischabteilung eines Supermarktes am Eduardshof in Bad Freienwalde ist am Mittwochvormittag die Feuerwehr ausgerückt. „Eine Mitarbeiterin hatte das Feuer bereits gelöscht, als wir eintrafen“, sagte der Bad Freienwalder Stadtbrandmeister René Erdmann auf Anfrage. Der Vorfall sei insofern glimpflich verlaufen.

„Wir haben aber sicherheitshalber noch die angrenzenden Räume und eine Zwischendecke kontrolliert“, fügte der Stadtbrandmeister hinzu. Das Feuer habe glücklicherweise jedoch keine weiteren Schäden verursacht. Auch Menschen wurden nicht verletzt. Der durch das Feuer entstandene Rauch hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst und die Feuerwehr alarmiert.

In Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Bad Freienwalde mit 17 Einsatzkräften sowie Altranft und Schiffmühle. Das große Aufgebot sei in der Alarm- und Ausrückeordnung der Stadt Bad Freienwalde so festgelegt, erläuterte René Erdmann. Wegen der vielen Menschen, die in dem Haus unterwegs sein können, werde ein Feuer in den beiden Fachmärkten grundsätzlich als „Gebäudebrand groß“ definiert. Auch wenn bei Alarm in den Fachmärkten eindeutig geklärt ist, dass alle Mitarbeiter und Kunden ins Freie müssen, kommen doch immer wieder Menschen der Aufforderung nicht nach, weiß der Feuerwehrmann. ⇥(sg)