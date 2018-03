Post eröffnet neue Filiale

MOZ

Bernau (MOZ) Die Deutsche Post hat am Mittwoch eine Interims-Filiale in der Pegasusstraße 2 in Bernau-Süd eröffnet. Montags bis freitags von 14.30 bis 17.30 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 13 Uhr werden dort verschiedene Postdienstleistungen angeboten. Neben der Annahme von Briefen, Einschreiben und Paketen werden auch Briefmarken verkauft, DHL-Paketmarken sowie benachrichtigte Briefsendungen und Pakete ausgegeben und DHL Express National-Sendungen angenommen.

Der neue Standort soll die geschlossene Partnerfiliale in der Börnicker Chaussee 1 bis 3 (Bahnhofpassage) ersetzen. Diese stellte bereits am 31. Januar den betrieb ein.