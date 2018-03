Die Paragrafen-Falle mit der Parkscheibe

Marco Winkler

Hennigsdorf (MOZ) Thomas Pehle wollte alles richtig machen. Als er am Mittwoch kurz vor 7 Uhr mit dem Zug nach Berlin reisen wollte, parkte er sein Auto am Rathaus – auf einem Sechs-Stunden-Parkplatz. Er stellte seine Parkuhr auf 7 Uhr. Als er gegen 11 Uhr wieder in Hennigsdorf ankam, fand er ein Knöllchen vom Ordnungsamt an seinem Auto vor. Verwarngeldhöhe: zehn Euro. Er habe seine Parkscheibe nicht richtig eingestellt.

„In der Bußgeldstelle habe ich mich erkundigt“, so Pehle, stellvertretender Schulleiter des Eduar-Maurer-Oberstufenzentrums. „Dort hat man mir erklärt, dass ich erst ab 8 Uhr die Parkscheibe hätte benutzen dürfen“, so der Beamte. In der Tat ist die Parkzone von 8 bis 20 Uhr ausgeschrieben.

Rathaussprecherin Ilona Möser verweist hierbei auf Paragraf 13 der Straßenverkehrsordnung und die Rechtsprechung zum korrekten Einstellen einer Parkscheibe. Hier werde festgehalten, „dass ein Fahrzeugführer, der seinen Pkw vor Beginn der parkscheibenpflichtigen Zeit abstellt und über deren Beginn hinaus stehen lassen will, die Parkscheibe auf den Zeitpunkt einstellen muss, zu dem die Parkbeschränkung beginnt.“ Heißt konkret: Thomas Pehle hätte seine Parkuhr auf 8 Uhr stellen müssen. Er wiederum dachte, das sei eine Art Vortäuschung falscher Tatsachen. Die scheint jedoch gewollt.

Pehle hat nach der Erläuterung im Rathaus auf Kulanz gehofft. „Die Bußgeldstelle zieht das Verwarngeld aber nicht zurück, sie besteht darauf“, sagt Pehle, der sich ärgert: „Das ist doch nicht lebensnah, hier hätte Augenmaß gelten können.“ So stelle er sich ein bürgerfreundliches Hennigsdorf nicht vor. Zudem hätten ihm die Mitarbeiter gesagt, dass die falsche Einstellung der Parkuhr öfter vorkomme. Ilona Möser bestätigt das indirekt: „Deutlich kann man feststellen, das weit über 90 Prozent der Pkw-Fahrer, die die Sechs-Stunden- beziehungsweise Zwei-Stunden-Parkplätze rund um das Rathaus nutzen, ihre Parkscheibe entsprechend einstellen.“ Der Rest tappt in dieselbe Paragrafen-Falle wie Thomas Pehle.⇥(win)