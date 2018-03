Familien lieben Floßfahrten

Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Der Bootstourismus im Raum Berlin-Brandenburg ist mit 200 Millionen Euro Bruttoumsatz im Jahr 2016 kein Leichtgewicht mehr. Am Mittwoch wurde ein neue Studie dazu in Oranienburg vorgestellt.

„Ein Ende des Wachstums ist nicht in Sicht“, sagte Matthias Wedepohl vom „Projekt M“, das eine Befragung von Bootsurlaubern in der Saison 2017 organisierte. Der Anteil der Charterkunden ist von 25 Prozent im Jahr 2009 auf aktuell 50 Prozent gestiegen. Außerdem hat sich das noch junge Segment der Flöße und Bungalowboote zum Renner unter den Bootsurlaubern „unglaublich entwickelt“, sagte Wedepohl auf einer Veranstaltung der Industrie und Handelskammer Berlin Brandenburg am Mittwoch in Oranienburg.

Mit Blick auf die Auswertung der Umfrage hat sich für Matthias Wedepohl „die Erfolgsgeschichte Bootstourismus seit 2009 fortgesetzt“. Das machte er unter anderem daran fest, dass viele Neukunden den Weg auf Brandenburgs Gewässer und Seen gefunden haben. So waren 38 Prozent der Bootsurlauber zum ersten Mal in der Region unterwegs. 2009 lag der Anteil bei 15 Prozent. Ganz besonders boomen dabei die Touren auf Flößen und Bungalowbooten, die mit einem kleinen Außenbordmotor gemütlich über die Gewässer schippern.

„Von denjenigen, die noch nie einen Bootsurlaub unternommen haben, waren 43 Prozent in diesem Segment unterwegs“, sagte Matthias Wedepohl. „Es sieht so aus, dass die Einstiegsschwelle bei diesem Bootstyp geringer ist, als bei Hausbooten.“ Das liegt auch am Geld. Denn Hausboote sind teurer als Flöße und diese werden von Familien und jungen Menschen bevorzugt. Hier sei noch Luft nach oben. „Es gab nicht nur unglaublich viele Einsteiger bei diesen Bootstypen, sie waren auch noch rundum begeistert“, stellte Wedepohl ein weiteres Ergebnis der Befragung vor.

Nicht zufrieden zeigte er sich mit dem Anteil an ausländischen Touristen auf Brandenburgs Wasserwegen. Ihr Anteil liegt nur bei vier Prozent. Beim Stichwort Zufriedenheit gibt es allerdings auch einige Baustellen. Als „wirklich schlecht“ bezeichnete Matthias Wedepohl die WLAN-Ausstattung in Häfen. „Hier müssen Land und Anbieter unbedingt reagieren“, forderte der Marktforscher. Auch die Netzabdeckung unterwegs erhielt schlechte Noten von den Bootsurlaubern.

Die Schleusen haben von den befragten Bootsurlauber wegen unzureichender Schleusenzeiten, maroder Zustände oder geschlossener Durchfahrten nur eine mittelmäßige Beurteilung bekommen. „Jedes Gewässer, was geschlossen ist, fehlt uns“, betonte Wedepohl. Ein Lichtblick ist dabei die Schleuse Friedenthal im Ruppiner Kanal. 1959 wurde sie zugeschüttet. Sie wird in den kommenden Jahren erneuert und bietet dann eine stabile Verbindung in die Ruppiner Gewässer.