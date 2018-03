Kinderkonferenz unterbreitet Vorschläge

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Viele Vorschläge für die Spielplatzgestaltung und neue Radwege haben die Teilnehmer der Kinderkonferenz am Mittwoch in der Tonhalle erarbeitet. Vieles davon soll in die Planungen einbezogen werden.

Gefahrenquellen für junge Radfahrer sind die Poller in der Altstadt, die Blumenkästen, fehlende Ausschilderung, der Kreisverkehr Nord, unsichere Fahrradständer an den Bahnhöfen und im SEP und überhaupt zu wenige Radwege. So ein Ergebnis des Workshops über Radwege in Strausberg bei der Kinderkonferenz am Mittwoch in der Tonhalle. Mit großem Engagement trugen die Workshopteilnehmer vor dem ganzen Plenum ihre Erkenntnisse vor: Um den Straussee herum kann man nicht sicher Rad fahren. Die BMX-Strecke östlich der S-Bahn solle Häusern weichen: „Da haben wir über eine alternative Strecke nachgedacht und sind auf den Abschnitt zwischen der Straße Hasengrund und dem Handelscentrum gekommen.“ Viel Beifall erhielten die Kinder für ihre Vorschläge. Sozialarbeiterin Anja Looke versprach: „Im Rathaus wird gerade ein Radwegekonzept erarbeitet. Ich werde eure Vorschläge weiterleiten, sie werden berücksichtigt werden.“

Direkt die Vorschläge der Kinder nahm der Geschäftsführer der Strausberger Wohnungsbaugesellschaft Daniel Wegner-Repke entgegen. Denn ein Workshop befasste sich mit der Gestaltung des Spielplatzes in der Kastanienallee. Lang war die Liste der Wünsche: Thema soll die nahe gelegene Feuerwehr sein. So stellen sich die Kinder einen hölzernen Rettungshubschrauber und natürlich ein Feuerwehrauto vor, aber auch ein Hexenhaus, eine Rutsche, eine Wippe, Nestschaukel, Teppichschaukel, Sitzbänke für die Eltern und genügend Abfalleimer. Geleitet hat den Workshop Steffen Schuster von der SWG, doch sein Chef bezog gleich im Plenum Stellung: „Ich nehme die Ideen mit und schaue, was am Ende bezahlbar ist.“

Weitere Workshops beschäftigten sich mit Mobbing, Ferienaktivitäten und dem Schulessen.