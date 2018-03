Auf der richtigen Seite stehen

Frauke Adesiyan

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Schauspieler und Musiker Thomas Rühmann ist am Freitag mit seinem Programm „Sugar Man“ über Sixto Rodriguez zu Gast im Kleist Forum. Im Interview erzählt er Frauke Adesiyan, warum er bei dem amerikanischen Musiker an DDR-Liedermacher denken musste, wieso er ihn nicht live erleben möchte und wie er den Spagat zwischen Fernseh-Arzt und Theaterbühne schafft.

Herr Rühmann, Sie sind zum dritten Mal mit dem Programm über Sixto Rodriguez auf Tour. Was fasziniert Sie so an ihm?

Ich habe damals in einem Skiurlaub den Oscar-prämierten Dokumentarfilm „Searching for Sugar Man“ über Rodriguez gesehen. Irgendwas darin hat mich umgehauen. Ich habe noch in der gleichen Nacht angefangen, an dem Programm zu arbeiten.

Was war es genau, was Sie gefesselt hat?

Die Musik hat mir unheimlich gut gefallen, aber auch die Künstlerpersönlichkeit. Die Geschichte von dem Musiker, der zwei Alben macht, so erfolglos ist, dass er wieder als Abrissarbeiter schuftet und währenddessen im abgeschotteten Südafrika populär wird, ohne es zu wissen, hat alles, was ein Drama braucht. Das hat mich angespitzt.

Sie haben ein Jahr an dem Programm gearbeitet. Was war am mühsamsten?

Ich habe Gesangsunterricht genommen, die Songs waren kunstvoller als alles, was ich davor gesungen hatte. Ich musste in Höhen, die ich vorher nicht kannte. Dabei übe ich eigentlich gar nicht gern. Das war schon auf der Schauspielschule so. Meiner Sprecherzieherin habe ich immer Geschichten erzählt, um nicht üben zu müssen.

Sie schlagen in dem Programm einen Bogen von dem amerikanischen Musiker zu DDR-Liedermachern. Wieso?

Als es in der Dokumentation um Zensur und Beobachtungen im Kapstadt der Apartheid ging, habe ich an die DDR denken müssen. Was Rodriguez für Südafrikaner war, das waren Christoph Hein, Wenzel und Pannach für mich. Diese Autoren haben mir geholfen, meinen Weg zu finden und 1989 auf der richtigen Seite zu stehen.

Sie haben seine Geschichte also für Ihre eigene genutzt?

Das mache ich immer so. Ich bin kein guter Erfinder, aber ein guter Materialumgeher.

Haben Sie Rodriguez mal live spielen sehen?

Nein, das will ich nicht. Ich fürchte, er könnte meine Erwartungen nicht erfüllen.

Ich bin schon 1987 nicht zu Bob Dylan in den Treptower Park gegangen, aus dieser berechtigten Angst. Da lass ich Rodriguez lieber in Ruhe.

Sie haben die Besetzung in Ihrem Stück geändert. Warum?

Angefangen haben wir mit meinem Freund Rainer Rohloff, der im vergangenen Jahr an Krebs gestorben ist. Er hat auf einzigartige Weise Midi-Gitarre gespielt. Damit konnte er wie mit einem Synthesizer über die Saiten Streicher, Bläser oder Schlagzeug spielen. Sie können sich nicht vorstellen, was das für ein Orchester war! Jetzt spielt Jürgen Ehle die Gitarre und gibt dem Ganzen eine klarere, rockige Richtung. Wir sind mit Monika Herold nur drei Leute, aber wir machen richtig Krach.

Die Geschichte von Sixto Rodriguez ist auch die von Erfolg und Misserfolg. Was bedeuten Ihnen diese Kategorien?

Ich erinnere mich genau an Phasen eigener Erfolglosigkeit. In meiner Magdeburger Heimat habe ich mal in einem Saal für 100 Leute gespielt – vor neun Zuschauern, sechs davon waren meine Familie. Heute lache ich, damals konnte ich das nicht. Aber manchmal sind Sieg und Niederlage nicht die Kategorien, die man für sein Leben braucht. Als Rodriguez seine zwei außerordentlich erfolglosen Platten gemacht hatte, ist er zurück in seinen alten Job als Abrissarbeiter. Er war Realist, ist auf dem Boden geblieben und hat sich auch nach seinem späten Erfolg nicht selbst verloren.

Sie sind sowohl mit ihrem Theater am Rand in Zollbrücke erfolgreich, als auch als Dr. Heilmann in der ARD-Serie „In aller Freundschaft“. Wie bringen Sie diese ganz verschiedenen Welten zusammen?

Beides mache ich sehr gern und beides mache ich seit 20 Jahren. Früher habe ich gedacht, das sind zwei Dinge, die viel weiter entfernt voneinander sind, als zwei Seiten einer Medaille. Heute weiß ich: Beides zu machen ist ein großes Glück, aus beidem schöpfe ich Kraft.

„Sugar Man. Das bittersüße Märchen des Sixto Rodriguez“ am Freitag, 19.30 Uhr, Studiobühne des Kleist Forums, Restkarten gibt es zum Preis von 29,70 Euro, Bestellung unter 0335 4010-120