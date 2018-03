Kinderstube für Moorfrösche & Co.

Dietmar Rietz

(MOZ) Die Stadt hat die beiden historischen Teiche im Park Monplaisir renaturieren lassen. Damit bekommen Moorfrösche und andere Amphibien ihre Kinderstube zurück.

Der heutige Nationalpark-Mitarbeiter Jörg Wilke hatte vor gut 30 Jahren mit Schwedter Schülern die beiden Teiche der barocken Schlossanlage Monplaisir kartiert. „Wir haben damals Erdkröten, Molche, Ringelnattern, insgesamt acht verschiedene Tierarten gefunden“, erinnert sich Jörg Wilke. „Die Gewässer sind ein wichtiges, ein Massenlaichplatz für Moorfrösche. Die Männchen färben sich nur an wenigen Tagen blau.“ 2013 gelang Jörg Wilke dort das besondere Foto von zwei blaugefärbten Moorfrosch-Männchen. Fahrradfahrer im Park berichteten schon von Legionen von über die Wege wandernden Fröschen.

Rotraut Gille, die Schwedter Nabu-Vorsitzende bestätigt: „Die Teiche sind ein ideales Laichgewässer für Amphibien und der umliegende Park bietet für sie ausreichend Versteckplätze. Die Renaturierung ist ein Erfolg für den Naturschutz in Schwedt. Die Stadt ist damit ihrer Verantwortung als Mitglied im Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt wieder einmal gerecht geworden.“

Nach dem die Monplaisir-Teiche in den zurückliegenden Jahren mehrfach austrockneten und damit die Laichplätze gefährdet waren, hatte sich die Stadt entschlossen, sie entschlammen zu lassen. Der Wasserstand schwankt mit dem Grundwasserstand, sie haben keinen weiteren Zulauf. Bürgermeister Jürgen Polzehl begründete die Entscheidung so: „Wir haben neben dem Nationalpark noch andere wichtige Lebensräume für Pflanzen und Tiere in der Stadt. Die Teiche gehören dazu. Die Stadtverordneten haben den Weg für die Renaturierung freigemacht. Die war nicht billig. 80000 Euro hat sie gekostet. Rund 24000 Euro davon steuerte die Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg bei.“

Die Wiederbelebung der verschilften und verschlammten Teiche begann unter Berücksichtigung der historischen Parkanlage und des besonderen Biotopvorkommens im November 2017. Zum Schutz der Amphibien mussten die Arbeiten im März abgeschlossen sein. Die Männer des Lüdenscheider Landschaftsbauers Guido Müller leisteten ganze Arbeit. Sie baggerten ungefähr 600 Kubikmeter Teichsediment aus, davon 120 Kubikmeter Schlamm und 480 Kubikmeter Sand. Die Uferböschungen wurden auf 180 Metern Länge mit Faschinen gesichert, um sie zu stabilisieren. Carola Duckert, Fachfrau aus dem Rathaus, erklärte: „Die Teichsohlen wurden um ungefähr 50 Zentimeter tiefer gelegt. Das Wasser dürfte dann etwa ein Meter hoch, also bis in Brusthöhe reichen.“ Damit die Bagger Schlamm und Sediment herausholen konnten, mussten die Teiche in den jeweils anderen abgepumpt werden. Wegen des starken Grundwasserandrangs liefen zeitweise vier Pumpen gleichzeitig. Das geborgene Teichsediment wurde in drei Erdbecken am Eingang des Parkes entwässert. Die jeweils nordwestlichen Uferböschungen blieben aus Artenschutzgründen erhalten. Die dort verbliebenen Pflanzenbestände sollen in den folgenden Jahren die Teiche wieder besiedeln.

Als die Teiche trocken lagen schürften Archäologen. Sie fanden Holzbohlen noch unbekannter Herkunft. Die beiden Teiche sollen 1746 schon angelegt worden sein. Auf Plänen von 1780/1781 ist die rechteckige Teichform in der barocken Parkanlage zu erkennen. Bekannt ist auch, dass einst ein Pavillon am Teichufer stand.