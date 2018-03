65 Streitigkeiten geschlichtet

Olav Schröder

Bernau In den vergangenen sechs Jahren wurden in der Schiedsstelle der Gemeinde Ahrensfelde 65 Schlichtungsverhandlungen geführt, berichtete Schiedsfrau Barbara Kühn in der Gemeindevertretersitzung. In 44 Fällen einigten sich die streitenden Parteien. Die Gerichte seien auch in den 21 Fällen ohne Vereinbarung entlastet worden, da in keinem Fall das Protokoll für den Gerichtsweg angefordert wurde.

Zudem wurden insgesamt 97 sogenannte Tür- und Angelgespräche geführt, durch die ebenfalls Streitigkeiten ausgeräumt werden, so Barbara Kühn, die mit Hartmut Moreike die Schiedsstelle betreut. „Schlichten statt richten“ laute das Motto der Verhandlungen. Oftmals, so Barbara Kühn, seien persönliche Befindlichkeiten Ursache der Streitigkeiten oder in anderen Fällen werde gar nicht miteinander gesprochen. Die Schiedsstelle profitiere von dem eigenen Raum und der Ausstattung, die die Gemeinde zur Verfügung stelle.

Wolfgang Unger (Unabhängige) regte an, über die Erstattung von Sach- und Reisekosten sowie für die Fortbildung eine Aufwandsentschädigung zu zahlen. Bürgermeister Wilfried Gehrke sagte eine Prüfung des Mehraufwands zu, die Entscheidung treffe die Gemeindevertretung. Seitens der Gemeindevertreter wurde darauf hingewiesen, dass dies auch für andere Ehrenamtler gelten müsse.⇥(fos)