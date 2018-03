Mystikjahr beginnt mit Spreewaldmarathon

Jörg Kühl

Friedland (MOZ) Auf der vierten Schwielochsee-Konferenz, die am Mittwoch in der Burg Friedland stattfand, haben sich die Teilnehmer darauf eingeschworen, die Region ungeachtet der mitten hindurch führenden Kreisgrenze Oder-Spree/Dahme-Spreewald gemeinsam besser zu vermarkten. Eingeladen hatten der Tourismusverein Spreeregion Beeskow-Schwielochsee sowie die Tourismus-Entwicklungsgesellschaft Lieberose/Oberspreewald. Zu den Teilnehmern gehörten neben Vertretern der Landkreise Oder-Spree und Dahme Spreewald auch Vertreter der an den größten Brandenburger See angrenzenden Kommunen, Mitglieder von Tourismusvereinen und -verbänden, des Ludwig-Leichhardt-Arbeitskreises, des Ludwig-Leichhardt-Museums sowie touristische Leistungsträger rings um der Schwielochsee.

In diesem Jahr steht Ludwig Leichhardt wieder im Mittelpunkt der Aktivitäten. Unter dem Motto „Mystikjahr“ erinnert ein Strauß an Veranstaltungen, die sich bis in Herbst hineinziehen, an das Verschwinden des in Trebatsch geborenen Universalgelehrten, der vor 170 Jahren mit seiner Expeditionsmannschaft im australischen Outback spurlos verschwand. Mit den Worten „Gut möglich, dass meine Knochen für immer auf den Ebenen dieser Kolonie bleichen werden“ hatte Leichhardt noch zu Lebzeiten nicht ausgeschlossen, in Australien ein tragisches Ende zu nehmen.

Den Anfang der Veranstaltungsreihe macht der 16. Spreewaldmarathon, der am 19. April in Goyatz startet. Zum Rahmenprogramm gehören australische Spezialitäten sowie Lesungen am Lagerfeuer aus den Erinnerungen von Leichhardts Schwager Karl-Leopold Hilgenfeld. Eine weitere Veranstaltung ist die gemeinsam mit der Tour de MOZ organisierte Sternfahrt „Beeskow radelt an“ am 22. April mit einer Etappe, die vom Ferienhaus- und Campingpark Ludwig Leichhardt in Zaue aus startet.

Ein weiteres Thema der Schwielochsee-Konferenz war, wie sich die touristischen Leistungsträger (Hotels, Pensionen, Kanu- und Fahrradverleih, Campingplätze, Museen, etc.) besser im Internet präsentieren können. Marcel Tischer, Digitalexperte der Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH (TMB), konnte den Teilnehmern Hinweise vermitteln, die allgemein als sehr hilfreich wahrgenommen wurden. So gebe es Plattformen, die bei korrekter Datenpflege eine automatische Streuung der Angebote ermögliche. Er empfahl in diesem Zusammenhang die für die Branche entwickelte Plattform DAMAS. Der Tourismusverband Seenland Oder-Spree (Tel. 033631 868100) sei bei Bedarf behilflich, so der Tourismus- und Daten-Spezialist.

Die Schwielochseekonferenz ist auch ein Forum, um Probleme zu benennen, und diese kreisübergreifend zu lösen. So wurde dieses Mal bemängelt, das die vom Landesumweltamt groß angelegte mehrjährige Aktion zur Verbesserung der Wasserqualität im Schwielchse bisher zu wenig gebracht habe. Es seien in den drei Jahren seit Abschluss des Gewässerentwicklungskonzepts zu wenige Maßnahmen umgesetzt worden, kritisierte Bernd Boschan, Amtsdirektor von Lieberose/Oberspreewald. „Die Schlingpflanzen wuchern ungehindert“, ergänzte Thomas Hähle, Bürgermeister von Friedland. Ein weiteres Problem, das benannt wurde, ist die „Servicewüste“ abseits der Hochsaison und der Mangel attraktiver Angebote in dieser Zeit.