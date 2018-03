Sporteigenbetrieb ab sofort ohne Beirat

Martin Stralau

Woltersdorf (MOZ) Die Gemeindevertreter haben in ihrer jüngsten Sitzung die Auflösung des Beirates für den Eigenbetrieb „Sport- und Freizeitanlagen Woltersdorf“ beschlossen. Neun Mitglieder waren für die Vorlage der Verwaltung, sechs dagegen. Dazu gab es eine Enthaltung. Das Gremium hat für den Eigenbetrieb beratende Funktion, bespricht zum Beispiel Wirtschaftspläne und muss Stellung zum Jahresabschluss beziehen. Die Werksleitung ist an die Beratungsergebnisse aber nicht gebunden. Ob die Sport- und Freizeitanlagen einen solchen Beirat überhaupt bilden, ist in der Satzung des Eigenbetriebes eine Kannbestimmung, er kann jederzeit aufgelöst werden.

Ausgangspunkt für die Vorlage in der Gemeindevertretung war eine Hauptausschusssitzung im Dezember. In dieser war bemängelt worden, „dass der Beirat nicht zielführend tätig ist“, wie Bürgermeisterin Margitta Decker erklärte. So habe der Vorsitzende Christian Strauch erklärt, dass er sich oft allein gelassen fühlte, weil in das Gremium entsandte Vertreter aus den Fraktionen nicht zu den Sitzungen kamen. Und wenn, habe der Informationsfluss zurück in die Fraktionen oft nicht funktioniert. Schlussendlich, so berichtete es Karl-Heinz Ponsel (Unser Woltersdorf, UW), habe Strauch dafür plädiert, den Beirat aufzulösen und die Aufgaben an den Hauptausschuss zu übertragen.

Stefan Grams (Woltersdorfer Bürgerforum) erklärte, dass seine Fraktion damit einverstanden sei. Michael Hauke (UW) sagte, er habe den Eindruck gehabt, dass es dem Beirat an einer Arbeitsgrundlage mangelte. Dem widersprach Margitta Decker. Monika Kilian (SPD) schlug vor, dass jede Fraktion erst mal darüber nachdenkt, ob für sie der richtige Vertreter in dem Gremium sitzt und gegebenenfalls jemand anderen bestimmt. Jutta Herrmann (Linke) betonte, dass ihre Fraktion stets gut informiert wurde. „Angesichts der Aufgaben, die auf den Eigenbetrieb zukommen, finde ich die Beirats-Auflösung nicht gut.“⇥(mst)