Alte Likörfabrik soll für Gastronomie weichen

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Nach langem Warten ist der Fußweg am Mühlenfließ in Storkow wieder durchgängig passierbar. Die Stadt hat die Ruine des benachbarten ehemaligen Helios-Geländes entsprechend gesichert. Für das Areal gibt es ehrgeizige Pläne, noch allerdings sind diese wenig konkret.

Am Dienstag rückte ein Team des Bauhofes der Stadt Storkow an und entfernte die Absperrungen an der schmalen Verbindung zwischen Altstadt und Kirchstraße. „Zusätzlich haben wir den Weg gereinigt“, berichtete Bauhofleiter Felix Mayer. Spaziergänger können dort nun wieder entlang des alten, erhaltenen Mühlrades flanieren. Zuvor hatte die Stadt den nördlich angrenzenden, total verfallene Gebäudekomplex entsprechend gesichert. An der Ruine des ehemaligen VEB Helios, zur DDR-Zeit Getränke- und Likörfabrik sowie Weinkellerei, wurden Fenster mit Wellblechmatten verschlossen, das Mauerwerk wurde dort, wo Steine auf den Fußweg zu fallen drohten, mit Maschengewebe versehen. „Außerdem haben wir auch Dachflächen sichern lassen“, berichtete Bauamtsleiter Robert Hentschel.

Das alles war nun nach langem Warten möglich, nachdem die Stadt die Immobilie im vergangenen Jahr erworben hatte. Zuvor war der Verwaltung nichts anderes übrig geblieben, als den Weg zu sperren. Versuche, den vorherigen Eigentümer für Sicherungsmaßnahmen in die Pflicht zu nehmen, waren gescheitert. Nach Angaben von Hentschel handelte es sich dabei um eine Erbengemeinschaft. Auch das Bauordnungsamt des Landkreises Oder-Spree habe sich damals eingeschaltet und den Verwalter der Eigentümer angeschrieben. Doch passiert sei nichts.

Nun hat die Stadt die weitere Entwicklung in eigenen Händen; denn bei der Öffnung des Fußweges allein soll es nicht bleiben. Es steht die Frage an, was mit dem etwa 2800 Quadratmeter großen Helios-Grundstück passieren soll. Erster, kurzfristiger Schritt ist ein Konzept für den Rückbau der Ruine, also den Abriss. Bis Ende April soll dafür ein Konzept erarbeitet sein, kündigt Hentschel an. Die Kosten dafür könnten bislang nur grob geschätzt werden, denn es sei noch eine Beprobung der alten Baustoffe nötig. „Wir wollen den Rückbau aber zeitnah“, sagt er.

Danach wird vermutlich mehr Geduld nötig sein. Klar ist: Das nur wenige Meter vom Marktplatz entfernte Areal soll keine Brache bleiben. Die Verwaltung will ein Konzept erarbeiten und dieses dann den Gremien der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung vorlegen. Eine Grund-Idee hat Hentschel bereits im Kopf. „Wir wollen über die Fläche auch eine Belebung des Marktplatzes erreichen.“ Aus diesem Grund schwebt der Stadt für das Helios-Grundstück mehr als nur Wohnungsbau vor. Der Bauamtsleiter denkt auch an Platz für Arztpraxen, kleinteiliges Gewerbe und Gastronomie. Bedenken, dies könnte schwer werden, wo doch auch am Markt die Geschäfte eher weniger als mehr werden und für das ehemalige Restaurant Bohem13 auch nach Monaten noch kein neuer Betreiber in Sicht ist, kontert er. „Wir brauchen ein anders gestricktes Angebot für die Zielgruppe in Storkow“, sagt er. Einige Ideen gebe es bereits; welche, will er noch nicht verraten.

Klar ist bisher nur: Für die Fläche soll ein Bebauungsplan erstellt werden, eine Gestaltungssatzung könnte das Aussehen neuer Gebäude zusätzlich reglementieren. „Wir streben keinen Nullachtfünfzehn-Bau an“, sagt Hentschel. Auch die Erstellung eines Bebauungsplans indes erfordert Zeit. Unterdessen hat die Stadt bereits einen Fördermittelantrag für die Entwicklung des Helios-Geländes gestellt. Er läuft über das Programm „Aktive Stadtzentren“. Bei den Workshops zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept im vergangenen Jahr hatte auch die Landesweite Planungsgesellschaft die Bedeutung des Vorhabens für die weitere Entwicklung der Altstadt herausgestellt.